28 Ocak 2021 Perşembe 00:15 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:15

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz 15. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Çarşamba akşamları ekrana gelen fenoman dizi Sadakatsiz 15.bölümde; Ali, Derin ile birlikte annesinin evine giderek eşyalarını toplamaya geldiğini söylüyor. Asya büyük bir yıkıma uğrarken, Derin bundan büyük bir zevk alıyor. Amerikan yapımı Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz 15. bölüm izleme linki sizlerle.

Başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz 15.bölüm izleyenleriyle buluştu. Başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümünde Selçuk, Nil'in peşine düşmüş, Nil'i takip eden Volkan ve Selçuk'un bir inşaatın içinde yaşadığı arbedede aşağı biri düşmüştü. Sadakatsiz 15. bölümde aşağı düşen kişinin Volkan olmadığı belli oldu. Selçuk, Nil'i korumak isterken inşaattan düşüp ölüyor. Öte yandan Ali, annesine artık babasında kalmak istediğini söylüyor. Sadakatsiz 15.bölüm izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

SADAKATSİZ 15. BÖLÜM İZLE!

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz” 15. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Selçuk, Nil, Volkan ve Asya’yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri de beraberinde getirir.

Oğlunun okulda hırsızlık yaptığını öğrenen Asya, tüm çalınan ürünleri bir kutuya koyarak okul müdürüne götürüyor. Bu durum Ali'nin arkadaşları tarafından alay konusu oluyor.

Ali ise annesine bunu yaptığı için kızıp, artık babasının yanında yaşayacağını söyleyince Asya ne yapacağını bilemiyor.

Ali'nin okulda yaptığı hırsızlık yüzünden başı belaya girer. Asya ve Volkan'a okula durumu çözmeye gider. Ali'nin arkadaşlarından çaldığı eşyaları bir kutuya koyup okula götüren Asya, bu yaptığıyla Ali'nin sınıfta alay konusu olmasına sebep olur.

Ali'nin hırsızlık olayı kısa sürede yayılır ve Asya beklemediği bir durumun içinde kalır. Bir hışımla okuldan dışarı fırlayan Ali, annesine kızıp artık babasının yanında yaşayacağını söyleyince Asya şaşkına döner.

Kapı çalar ve Asya, Derin ile Ali'yi görür. Derin, "Ali'nin eşyalarını toplamaya geldik. Ali artık bizimle kalacak" der. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Asya, bu durumda ne yapacak?

Annesinin eşyaları okula getirdiğini öğrenen Ali, arkadaşlarının "hırsız" ithamına katlanamayıp çok sinirlenerek artık annesiyle yaşamak istemediğini söylüyor. Aldığı cevapla büyük bir yıkım yaşayan Asya, evde otururken oğlu ve Derin'in eve gelip eşyalarını toplamak istemesiyle ikinci kez şoke oluyor.

Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk’un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır.

Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, tüm dengeleri sarsan bir gelişme yaşanacaktır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...