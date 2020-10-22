22 Ekim 2020 Perşembe 16:50 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 16:50

Sadakatsiz 3. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk yayınlandığı günden beri konusuyla dikkat çeken dizi, eşini aldatan bir adamı ve ailesini soktuğu durumu konu alıyor. Sadakatsiz 3. bölümde eşi Asya'yı aldatan Volkan'ın çok daha uzun süredir Derin'le beraber olduğunu öğreniyor. Volkan'ın ise gözyaşları içinde arkadaşı Derya'ya söylediği "Her ikisini de seviyorum. İnsan aynı anda neden iki kadını sevemesin?" savunması ise son bölüme damga vurdu. İşte kaçıranlar için Sadakatsiz 3. bölüm izleme linki.

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 21 Ekim Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sadakatsiz'deki sahne sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Sadakatsiz 3. bölüm full izle Youtube! Sadakatsiz 3. bölüm izle!

SADAKATSİZ 3. BÖLÜM İZLE KANAL D

SADAKATSİZ 3. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Sadakatsiz son bölümde, Asya kendisini aldatan eşi Volkan'a bir şans daha verdi. Volkan'ın sözleriyle umutlanan Asya'nın hayalleri ise kısa sürdü. Kocasının Derin ile 2 yıldır ilişkisi olduğunu öğrenen Asya, aldığı darbelerle daha da sarsıldı.

Volkan'ı ayrıldığını söylediği Derin'le yeniden görüşürken yakalayan Asya, banka hesaplarını incelediğinde bir şok daha yaşadı.

Boşanmak için avukata başvuran Asya, daha sonra ise banka hesapları ve Volkan'ın harcamalarıyla ilgili inceleme yaptı. Volkan'ın çocuklarının eğitimi için ayırdıkları parayı çektiğini ve Derin ile buluşmak için bir ev de aldığını öğrenen Asya yıkıldı.

Kocasının Derin ile 3 aydır birlikte olduğunu sanan Asya, Derin ile konuşmasında ilişkilerinin 2 yıldır sürdüğünü de öğrendi. Asya kendisine yapılan büyük ihanete intikam alarak yanıt verme yolunu seçti.

Derin'in ailesine yemeğe gittikleri sırada herşeyi ailesine açıklayan Asya, intikam almak için yanıp tutuşmaktadır. Yaşadığı hayal kırıklığını intikamla dindirmeye çalışsa da bu onun için kolay olmayacaktır.

"İNSAN AYNI ANDA NEDEN İKİ KADINI SEVEMESİN?"

Diğer yandan Volkan ise kendisini Derin'le ayrılması konusunda uyaran arkadaşı Derya'ya ise "Asya'yı çok seviyorum. Onsuz bir hayal bile edemiyorum. Ama Derin'i de çok seviyorum. Onun yanında kendimi canlı hissediyorum. İkisini de aynı anda seviyorum. İnsanın kalbi sadece bir kişi için atmıyormuş. Evli olmak aşık olmaya engel değilmiş. İkisini aynı anda seviyorum ama başka türlü, başka yerden. İnsan aynı anda iki çocuğunu sevebiliyor aynı ölçüde. Niye iki kadını sevemesin?" sözleri son bölüme damga vurdu.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.