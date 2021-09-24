Sadakatsiz 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'deki yeni oyuncu kim?

24 Eylül 2021 Cuma 15:49 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 15:49

Sadakatsiz 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni sezon bölümü 1 hafta ertelenen Sadakatsiz 32. bölüm 2. fragmanında Asya'nın kaza yaptığı görülüyor. Asya'nın kazada hayatını kurtardığı kişi ise Sadakatsiz'e yeni oyuncu olarak dahil oluyor Peki Sadakatsiz'deki yeni oyuncu kim? İşte Sadakatsiz 32. bölüm 2. fragmanı

SADAKATSİZ 32. BÖLÜM 2. FRAGMAN

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz dizisinin yeni sezonundan 32. bölüm 2. fragman yayınlandı.Yayınlanan fragmanda, Ali'nin babasına söylediği, 'Keşke sen ölseydin de başımıza bunca şey gelmeseydi!' sözleri dikkat çekiyor.

Öte yandan, Berkay Ateş'in hayat verdiği Aras karakterinin, Asya'nın arabasına çarpmamak için direksiyon kırdığı ve arabanın takla attığı görülüyor. Asya ise kazada yaralanan İşte Sadakatsiz 32. bölüm 2. fragmanı...

SADAKATSİZ'DEKİ YENİ OYUNCU KİM?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 2. sezonuyla ekrana dönüyor. Sadakatsiz'in 32. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Diziye yeni katılan ve canlandıracağı karakterle tüm dengeleri değiştirecek olan Berkay Ateş de ilk defa görüldü.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'e yeni sezonda Berkay Ateş de katıldı.

BERKAY ATEŞ SADAKATSİZ'DE

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu diziye, geçtiğimiz sezon 'Alev Alev' dizisinde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Berkay Ateş dahil oldu. TV100'de yer alan habere göre Berkay Ateş, dizide Aras karakterine hayat verecek.

Asya'nın hayatını derinden etkileyecek olan Aras, yeni sezonun önemli karakteri olarak öne çıkacak. Asya ile Aras arasında hastanede başlayacak yakınlaşmasını, Volkan'ın nasıl karşılayacağı konusu da dikkatleri çekecek.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni sezonunu ile 29 Eylül Çarşamba akşamı izleyenleriyle buluşacak.