3 Kasım 2021 Çarşamba 23:50 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 23:50

Sadakatsiz 37.bölüm izleyenleriyle buluştu. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 37. bölümde Derin'in yürüdüğünü öğrenen herkes şoke oluyor. Volkan ise Derin'den boşanacağını söylüyor. Volkan'ı kaybetmek istemeyen Derin, Asya'nın kapısını çalarak bu konuda yardım istiyor. Asya, Derin'e ne cevap verecek? Sadakatsiz 37. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

Sadakatsiz 37. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 37. Bölümünde; Derin'den boşanmak isteyen Volkan, Asya'ya ondan asla vazgeçmeyeceğini söylüyor... Sadakatsiz 37.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 37. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya ile Aras'ın birlikteliğinden rahatsız olan Volkan, dikkat çekmeye çalışan Derin'e patlıyor. Bir anda ayağa kalkıp yürüdüğünü söyleyen Derin, Volkan'dan aldığı büyük darbe ile dumura uğruyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Sadakatsiz 37. bölümde Asya ve Aras'ı ele ele gören Volkan için ipler tamamen kopuyor. Tam da bu sırada yürüdüğünü itiraf eden Derin, Volkan'ın ilgisini çekmeye çalışıyor ancak Volkan'dan gelen hamle ile ortam bir anda buz kesiyor!

Derin aile yemeğinde birden ayağa kalkıp yürüdüğünü söylüyor. Volkan ise 'Benim de sana bir sürprizim var: Senden boşanıyorum' diyerek cevap veriyor.

Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.

Volkan'ı kaybetmek istemeyen Derin, Asya'nın kapısını çalarak bu konuda yardım istiyor. Asya, Derin'e ne cevap verecek?

Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir.

Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...