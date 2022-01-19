19 Ocak 2022 Çarşamba 20:23 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 20:23

Sadakatsiz 46. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz son bölümde Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamera Aras'ı delirtir. Volkan ve Derin'in evini basan Aras'ın yaptıkları herkesi şaşırtır. Asya onun bu tavrını gördükten sonra ne yapacak? İşte Sadakatsiz son bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 46.bölüm full izleme linki.

Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son Bölümünde; Aras'ın kontrolsüz asabiyeti Asya'yı şaşırtır. Asya, Aras'ın bu halini gördükten sonra evlenme kararını gözden geçirecek mi? Sadakatsiz 46.bölüm full izle!

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümünde yaşananlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

SADAKATSİZ 46. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geldi.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 46. bölümünde; Ali'nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan'ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras'ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır.

ARAS'IN ÖFKESİ HERKESİ ŞAŞIRTIYOR!

Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamera Aras'ı delirtir. Bunu Volkan'ın yaptığına emin olan Aras Asya'nın tüm uyarılarına rağmen onu dinlemez.

Volkan ve Derin'in evini basan Aras adeta öfkeden çıldırır. Derin ve Volkan da oldukça şaşkındır. Asya ise gördüklerine inanamaz. Asya, Aras'ın bu agresif tavırları karşısında ne yapacak?

Volkan'ın Asya'nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini aralar.

Kaza sonrası Ali ve İpek'in bağlarının giderek kuvvetlenmesi yeni bir belanın habercisi midir?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...