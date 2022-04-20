Sadakatsiz 57.bölüm izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 57. bölümde Yüzleşmek için Asya ve Ali'nin karşısına çıkan Derin'i yeni bir yol ayrımı beklerken, Volkan hangi beklenmedik acı ile sarsılacaktır? Sadakatsiz 57. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

Sadakatsiz 57. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 57. Bölümünde Volkan, Derin'in Asya ile olan yakınlaşmasını bildiğini öğrenir. Volkan, gözü dönen Derin'in kötü bir şey yapmasına engel olabilecek mi? Sadakatsiz 57.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 57.BÖLÜM FULL İZLE

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de..

SADAKATSİZ 57.BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geldi.

Dizinin bu hafta yayınlanan yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılırken, Derin duydukları karşısında ne yapacağını bilemez.

Gönül'ün tüm önlemlerine rağmen işleri istediği gibi yürütmeye devam eden Volkan ise yeni engellere takılacaktır.

Sadakatsiz 57. bölümde Selçuk'un bir anlık öfkesi ona pahalıya patlarken, Ceren yaşadığı büyük tehlikeyi atlatabilecek midir?

Yüzleşmek için Asya ve Ali'nin karşısına çıkan Derin'i yeni bir yol ayrımı beklerken, Volkan hangi beklenmedik acı ile sarsılacaktır?

Volkan'ın Asya'yla öpüştüğünü öğrenen Derin, Volkan'a makasla saldırıyor. Derin, Volkan'ı öldürecek mi?

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...