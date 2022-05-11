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Dizi

Sadakatsiz 58.bölüm izle! Sadakatsiz 58. bölüm full izle (son bölüm)

Sadakatsiz 58. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in son bölümünde Derin ve Asya arasında çıkan arbedede Volkan bıçaklanıyor! Derin'in elindeki bıçak Volkan'ın göğsüne saplanıyor! İşte son bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 58.bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

11 Mayıs 2022 Çarşamba 23:38 - Güncelleme:
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Sadakatsiz 58.bölüm izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 58. bölümde Derin ve Asya arasında çıkan arbedede Volkan yaralanıyor! Derin'in elindeki bıçak Volkan'ın göğsüne saplanıyor. Volkan ölecek mi? Sadakatsiz 58. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

Sadakatsiz 58. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 56. Bölümünde Asya ve Volkan'ın yakınlaşmasının etkileri büyürken, geçmişten gelen bir tanıdık Derya'yı derinden etkiler! Sadakatsiz 58.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 58. BÖLÜM FULL İZLE

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de..

SADAKATSİZ 58. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geldi.

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Sadakatsiz 58. bölümde; Asya ve Ali'nin gizemli bir şekilde ortadan kayboluşu ile tüm gözler Derin'e çevrilir.

Derin'in şüpheli tavırları onu bir kez daha suçlu konumuna düşürürken, Volkan her yerde Asya ve Ali'yi aramaktadır.

Onur, bu zor süreçte Derin'e destek olurken, Gönül'den de yardım ister.

Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen Volkan'ın vereceği karar, tüm dengeleri bir kez daha sarsacak bir felakete sebep olur.

SADAKATSİZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın yer aldığı Sadakatsiz dizisi 60. bölümüyle final yapacak.

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