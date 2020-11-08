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Dizi

Sadakatsiz 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya Derin'in ailesine her şeyi açıklıyor

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Sadakatsiz, Çarşamba akşamı 5. bölümü ile ekranlara geldi. Sadakatsiz son bölümde Asya'nın Volkanla Derin hakkında yeni bilgiler öğrenmesi onu daha da kışkırttı. Volkan'dan intikam almak için Mert'in şantajlarına boyun eğmek zorunda kalan Asya, bu durumla başa çıkabilecek mi? Sadakatsiz 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 6. yeni bölüm fragmanında Asya, Derin'in annesinin yemek daveti üzerine yemekte her şeyi açıklıyor. İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar

08 Kasım 2020 Pazar  10:06 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 10:06
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz, 5. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından Sadakatsiz 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Derin'in annesinin Asya'yı yemeğe davet etmesi üzerine herşeyi açıklaması için Asya'ya fırsat doğdu. Sadakatsiz 6. yeni bölüm fragmanında Asya'nın ihanet itirafı geceye damga vuruyor. Haluk ve Gönül bu duruma ne tepki verecek? İşte Sadakatsiz 6. yeni bölüm fragmanı

SADAKATSİZ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Volkan'ın tedirginlikle katıldığı bu akşam yemeğine ise Asya'nın ihanet itirafı geceye damga vuruyor! Asya, Haluk Güçlü'ye, Volkan'ın kendisini Derin'le aldattığını itiraf ediyor. Bu itirafın ardından Volkan ve Derin nasıl bir açıklama yapacak? Haluk ve Gönül bu duruma ne tepki verecek?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz’in son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

SADAKATSİZ 6. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 5 Kasım Çarşamba akşamı 5. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümde Asya, Mert ile Volkan'a karşı iş birliği yapmaya karar verdi.

Sadakatsiz 4 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri geriyor. Bu durumu fırsat bilen Asya, Derin'i rahatsız etmek için beklenmedik bir hamle yapıyor.

Öte yandan Asya'nın son zamanlardaki davranışlarında farklılık sezen Volkan, bu durumu izlemeye başlıyor. Asya'dan şüphelenen Volkan, nasıl bir yol izleyecek. Bebeğini dünyaya getirme konusunda kararsızlık yaşayan Derin ise kimsenin hesaba katmadığı bir durumun içinde kalıyor.

Volkan'ın en yakın arkadaşı olan Mert ise Asya'nın intikam planının bir parçası olmak için harekete geçiyor. Peki Asya ve Mert iş birliği nasıl sonuçlanacak?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

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