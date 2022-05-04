Sadakatsiz bu akşam var mı? sorusunun yanıtı dizilerin bayram tatiline girmesiyle birlikte gündeme geldi. Dizinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer almadı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen 'in yer aldığı Sadakatsiz dizisini izleyenler, yeni bölümün bu akşam neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki Sadakatsiz 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz yeni bölüm tarihi

SADAKATSIZ BU AKŞAM VAR MI?

Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yerine "Bizum Hoca" adlı yerli sinema ekrana gelecek.

Sadakatsiz dizisinin finali yaklaşırken yeni bölüm fragmanı da merak edildi. Peki, Sadakatsiz bitti mi, final mi yaptı? Sadakatsiz 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta 11 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelecek.

SADAKATSIZ 58 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 58. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

SADAKATSİZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sadakatsiz dizisinin yapım şiketi, dizinin finaline son 3 bölüm kaldığını duyurdu. Dizi 60. bölümüyle ekranlara veda edecek.