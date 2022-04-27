Sadakatsiz bu hafta yok mu? Sadakatsiz neden yok? sorularının yanıtı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin 27 Nisan 2022 yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yayın saatinde Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi yer alıyor. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte Sadakatsiz 58. bölüm tarihi

SADAKATSİZ BU HAFTA YOK MU?

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği Sadakatsiz dizisi bu hafta ve bayram haftası yayınına ara veriyor. 60. bölümüyle final yapacak olan Sadakatsiz dizisinin kalan bölümleri Mayıs ayında ekrana gelecek.

SADAKATSİZ 58. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz 58. bölümüyle 11.05.2022 Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

Medyapım imzalı fenomen dizisi Sadakatsiz mayıs sonunda final yaparak ekranlara veda edecek.

Dizinin kalan 3 bölümü Mayıs ayının 11, 18 ve 25'inde seyirciyle buluşacak.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi final bölümüyle 25.05.2022 Çarşamba akşamı Kanal D'de.