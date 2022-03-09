9 Mart 2022 Çarşamba 12:54 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:54

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Diziyi takip eden izleyiciler "Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz yayınlanmadı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Kanal D yayın akışında Sadakatsiz'in yayın saatinde Üç Kız Kardeş dizisinin tekrarı yer alıyor. Peki Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte dizinin resmi Instagram hesabından açıklama

SADAKATSIZ BU HAFTA YOK MU?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. 9 Mart Kanal D yayın akışına göre saat 20:00'de Üç Kız Kardeş dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek. Saat 23.15'te ise Sadakatsiz 51. bölüm tekrarı yayınlanacak.

SADAKATSIZ NEDEN YAYINLANMADI?

Sadakatsiz'in neden yayınlanmadığı ile ilgili dizinin resmi Instagram hesabından açıklama yapıldı.

İşte o açıklama:

Dizinin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 'Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınını kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere...' denildi.

SADAKATSIZ 52. YENI BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay ateş'in yer aldığı Sadakatsiz, 52. bölümüyle 16 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'de.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi, psikolojik gerilim türünde olan "Sadakatsiz", kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.