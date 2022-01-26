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Dizi

Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu

Sadakatsiz dizisinin çekimleri başrol oyuncularının koronavirüse yakalanması nedeniyle durduruldu. Cansu Dere'nin ardından Berkay Ateş de Kovid-19'a yakalandı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 09:14 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:14
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Koronavirüs nedeniyle zor günler yaşanan setlerden biri de Sadakatsiz dizisinin seti oldu.

İki başrol oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından çekimler iptal edildi.

SADAKATSİZ BU HAFTA YOK!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yılbaşı tatilinin ardından geçen hafta yeni bölümü ekrana gelen Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınına bir hafta ara verdi.

Kanal D ve Medyapım yaptıkları yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi:

"Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..."

Dizide Asya karakterini oynayan Cansu Dere geçen hafta yapılan korona test sonucu pozitif çıkmıştı. Dere'nin pazar günü negatife döndüğü ortaya çıktı.

Daha sonra sette yapılan testlerde teknik ekipten birkaç çalışan ve başrol oyuncusu Berkay Ateş'in koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

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