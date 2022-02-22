Sadakatsiz dizisinin yıldızları Melis Sezen, Cansu Dere ve Berkay Ateş'ten sürpriz buluşma! Final yemeği...

22 Şubat 2022 Salı 21:25 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 21:25

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'in başrol oyuncuları Melis Sezen, Cansu Dere ve Berkay Ateş sürpriz bir buluşma gerçekleştirerek sevenleriyle fotoğraf paylaştı. Son haftalarda konuşulan dizinin ekranlara veda edeceği dedikodusu bu sürpriz buluşma için 'final yemeği' yorumlarını beraberinde getirdi.

SADAKATSİZ'İN YILDIZLARI MELİS SEZEN, CANSU DERE VE BERKAY ATEŞ PAYLAŞTI

Çok konuşulan fotoğrafı Melis Sezen, Cansu Dere ve Berkay Ateş sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Ünlü oyuncuların fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

SENARYO EKİBİ DEĞİŞMİŞTİ

Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisinin set ekibi dizinin sonunu getirdi. Final iddiaları dizi için artarken konunun tıkanması ve senaryo ekinin sezon başında değişmesinin dizinin final aşamasına gelmesinde büyük etken olarak görülüyor.