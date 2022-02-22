İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2022 Salı / 21 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Sadakatsiz dizisinin yıldızları Melis Sezen, Cansu Dere ve Berkay Ateş'ten sürpriz buluşma! Final yemeği...
Dizi

Sadakatsiz dizisinin yıldızları Melis Sezen, Cansu Dere ve Berkay Ateş'ten sürpriz buluşma! Final yemeği...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin yıldızları Melis Sezen, Cansu Dere ve Berkay Ateş sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Dizinin ekranlardan kaldırılacağı iddiaları konuşulurken Sadakatsiz dizisinin oyuncuları Melis Sezen, Cansu Dere ve Berkay Ateş'in bir araya gelmesi ve fotoğraf paylaşması ‘final yemeği' olarak nitelendirildi.

22 Şubat 2022 Salı 21:25 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 21:25
ABONE OL

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'in başrol oyuncuları Melis Sezen, Cansu Dere ve Berkay Ateş sürpriz bir buluşma gerçekleştirerek sevenleriyle fotoğraf paylaştı. Son haftalarda konuşulan dizinin ekranlara veda edeceği dedikodusu bu sürpriz buluşma için 'final yemeği' yorumlarını beraberinde getirdi.

SADAKATSİZ'İN YILDIZLARI MELİS SEZEN, CANSU DERE VE BERKAY ATEŞ PAYLAŞTI

Çok konuşulan fotoğrafı Melis Sezen, Cansu Dere ve Berkay Ateş sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Ünlü oyuncuların fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

SENARYO EKİBİ DEĞİŞMİŞTİ

Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisinin set ekibi dizinin sonunu getirdi. Final iddiaları dizi için artarken konunun tıkanması ve senaryo ekinin sezon başında değişmesinin dizinin final aşamasına gelmesinde büyük etken olarak görülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.