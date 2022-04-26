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Dizi

Sadakatsiz final mi yapıyor? Sadakatsiz final bölümü ne zaman?

Sadakatsiz final mi yapıyor? sorusunun yanıtı, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin final tarihi belli oldu. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Sadakatsiz mayıs sonunda ekranlara veda ediyor. Peki Sadakatsiz final bölümü ne zaman? İşte detaylar...

26 Nisan 2022 Salı 11:30 - Güncelleme:
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İlk sezonunda her hafta sosyal medyayı sallayan "Sadakatsiz"in son dönemde senaryosunun tıkandığı yorumları yapılmıştı.Sadakatsiz, dizisi ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Peki Sadakatsiz final mi yapıyor? Sadakatsiz final bölümü ne zaman? İşte Sadakatsiz final tarihi

SADAKATSİZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Medyapım imzalı fenomen dizisi Sadakatsiz mayıs sonu ekrana veda ediyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi final yapacak.

Kanal D'yi aylarca zirveye taşıyan ve . 2 sezondur devam eden dizinin final yapacak olması izleyicilerini üzdü.

SADAKATSİZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in Final tarihi Belli Oldu.

Birsel Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği dizi bu hafta ve bayram haftası yayınına ara veriyor. Dizinin kalan 3 bölümü Mayıs ayında seyirciyle buluşacak.

Bu plana göre sevilen proje Sadakatsiz 60. bölümünde final yapacak.

SADAKATSİZ KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

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