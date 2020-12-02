02 Aralık 2020 Çarşamba 17:49 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 17:49

Sadakatsiz neden yok? sorusunun yanıtı, Kanal D ekranlarında yeni bölümün yayınlanmasını bekleyen izleyici tarafından merak ediliyor. Her hafta izlenme rekorları kıran dizi, bu hafta 2 Aralık 2020 Kanal D yayın akışında önceki bölümün tekrarı ile ekranlarda olacak. Sadakatsiz 9. yeni bölüm neden yayınlanmadığıyla ilgili açıklama yapan yapımcı kuruluş Medyapım, sağlık nedenleriyle yeni bölümün bu hafta yayınlanmayacağını açıkladı. Peki Sadakatsiz 9. bölüm ne zaman?

SADAKATSİZ NEDEN YOK?

Heyecanla beklenen yapımın Kanal D yayın akışına göre; bu hafta yeni bölümü yayınlanmaması ile beraber Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerine hayat verdiği dizinin 9. bölümüyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz neden yayınlanmadı? İşte yeni bölüm tarihi...

SADAKATSİZ NEDEN YAYINLANMADI?

Sadakatsiz, dizi yönetmeninin koronavirüs salgınına yakalanmış olması nedeniyle çekimlerine ara verilen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor. Dizi tarafından yapılan açıklama şöyle;

Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere...

Sadakatsiz'in yeni bölümünün ekrana gelmeyeceği Kanal D yayın akışı ile beraber duyuruldu.

SADAKATSİZ 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 9 Aralık Çarşamba akşamı 9. bölümüyle ekrana gelecek.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in her bölümü izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

SADAKATSİZ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta yayınlanan 8. bölümünde; Volkan'ın Asya'ya oğlu Ali'yi elinden alacağını söylemesi sonrası Asya'nın zekice planı devreye girer.

Asya, her şeyi Ali'ye anlatıyor. Olayların artık önüne geçemeyen Asya, Ali'yi kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalıyor. Volkan, Ali'yi ondan alacağını ve Asya'nın yaptıklarını anlatacaklarını söylüyor. Asya, daha fazla zaman kaybetmek istemiyor ve Ali'yi okuldan aldığı gibi gidiyor. Onların peşine düşen Volkan, bir süre sonra izlerini kaybediyor.

Sonrasında Volkan'ı arayıp, konuşmak için eve çağıran Asya, aklını yitirmiş gibi davranıp, oğlunun bir tutam saçını Volkan'a gösterir, onu öldürdüğü imasında bulunması üzerine kontrolden çıkan Volkan, Asya'ya darp girişiminde bulunur.

Kafasını mutfak tezgahına çarpan Asya kanlar içinde yatarken Ali gelir ve annesinin o halini görünce babasından uzaklaşır. Asya'nın bu planı sonrasında yaşananlar önceki bölüm için sosyal medyada en çok konuşulan sahne olarak yerini aldı.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.