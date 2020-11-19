19 Kasım 2020 Perşembe 13:51 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 13:51

Sadakatsiz Selçuk kimdir? sorusunun yanıtı diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin yeni dizisi 'Sadakatsiz', dün yedinci bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde 'Selçuk' karakteri dikkat çekti. Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğan, zor bir çocukluk geçirdiği için öfke patlamaları yaşayan, 'Nil'e saplantılı aşık ve alkolik olan Sadakatsiz Selçuk'a hayat veren oyuncu ünlü bir ismin oğlu. Peki Sadakatsiz Selçuk karakteri Tarık Emir Tekin kimin oğlu?

SADAKATSİZ SELÇUK KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğmuştur. Annesinin alkolik olması nedeniyle bebeği istememesi Selçuk’un zor bir çocukluk geçirmesine neden olmuştur. Aynı zamanda alkolik anne mahalle halkı tarafından da istenmeyen biridir.

Zaman geçer ve büyüyen Selçuk Nil’e aşık olur. Ancak bu aşk bir saplantı haline gelir. Selçuk müzikle ilgilenen içine kapanık bir çocuktur. Bu nedenle pasif agresif yapısı olan Selçuk öfke patlamaları yaşamamaktadır.

SADAKATSİZ SELÇUK KARAKTERİ TARIK EMİR TEKİN KİMİN OĞLU?

Sadakatsiz'de Selçuk karakterine hayat veren Tarık Emir Tekin'in, ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın oğludur. 23 yaşındaki Tarık Emir Tekin, 1999 yılında sona eren Şevval Sam-Metin Tekin evliliğinden dünyaya geldi.

TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

Emir Tarık Tekin 1997 doğumlu. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'in oğlu olan Emir Tarık Tekin, Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.Daha önce Can Evrenol'un Çıplak dizisinde oynadığı bilinen Emir Tarık Tekin, şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de Selçuk karakterini canlandırıyor.

Tekin, İngiltere'de üç yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı ve mesleğini yapmak için Türkiye'ye geri döndü.Genç oyuncu, 2017 yılında 8 bin kişinin başvurduğu Oxford'un drama okuluna seçilen 17 kişiden biri ve ilk Türk olmuştu.

Dizide Selçuk karakterini Tarık Emir Tekin canlandırmaktadır. 1997 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Şevval Sam’ın oğludur. Eğitimini Oxford Üniversite Drama Bölümü’nde alan oyuncu Amerika’da 3 yıl boyunca oyunculuk eğitimleri almıştır.

Şevval Sam'ın "Bir anne olarak çok mutluyum, oğlumla gurur duyuyorum" dediği oğlu Tarık Emir Tekin daha önce Blue TV üzerinden yayınlanan Çıplak adlı dizide yer almıştı.