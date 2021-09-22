22 Eylül 2021 Çarşamba 14:54 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:54

Sadakatsiz dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eylül ayında birçok dizinin yeni sezonu başladı. Sezon finalinde Asya ve Derin, arabayla uçurumdan yuvarlanmıştı. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'i takip edenler, 'Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?' sorularına cevap armaya başladı. Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı. Peki Sadakatsiz bugün var mı? İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı.

SADAKATSİZ BUGÜN VAR MI?

Sadakatsiz yeni sezon fragmanı, geçtiğimiz hafta yayınlandı. Bugünün Çarşamba olması dolayısıyla diziyi izleyenler "Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Sadakatsiz bugün var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Yayınlanan ilk fragmanda Sadakatsiz'in bugün yayınlanacağı belirtilmişti fakat sonradan değişikliğe gidildi.

Kanal D'nin 22 Eylül 2021 yayın akışına göre Sadakatsiz dizisi bugün ekrana gelmeyecek. Yayın akışında yer alan bilgilere göre Sadakatsiz 32. yeni bölümü yerine bu akşam Yargı dizisinin tekrarı yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Sadakatsiz'in yeni sezonu 29 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlanacak. 32. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin sezon finalinde Derin ve Asya'nın içinde olduğu arabanın uçuruma yuvarlanması sonucunda neler olduğu izleyenler tarafından merakla bekleniyordu.

Sadakatsiz yeni sezon fragmanında Asya'nın Volkan ile yeniden bir araya geldiği, Derin'in ise tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu görülüyor. İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı...

SADAKATSİZ YENİ SEZON FRAGMANI





Asya, Volkan ve Derin üçgeninde neler olacak?

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar gibi oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz, yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'da Kanal D'de...