Şahin Tepesi 4.yeni bölüm fragmanı Şahin Tepesi son 3.bölüm izle ATV’de! Ekranların yeni fenomen dizisi Şahin Tepesi yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Sevilen dizi Şahin Tepesi son bölümde neler yaşandı? ATV’nin doludizgin devam eden Şahin Tepesi dizisi izleyicisini büyülüyor. Son bölümde Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. Tuna hem kocası Demir'in eski aşkının yakınlarında olmasından hem de Melek'in, babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Verda ve Cem de annelerinin bu kararına karşı çıksalar da sonunda uymak zorunda kalırlar. Efe'nin ihaneti Ezgi'nin çılgınca bir karar almasına neden olurken, Verda ile karşılaşması ileride yangına dönüşecek aşkın ilk ateşini yakar. Yeni bölümde ise Cem'in yardımına sırdaşı Deniz yetişir. Mete'nin baskılarıyla darmadağın olan Deniz ise ona yardım edebilecek kişinin Cem olduğunu düşünür. Deniz ve Cem'in Mete'ye oynayacağı oyun daha büyük bir tehlikenin habercisi olacaktır. İşte en son haberler ve son bölümde yaşananlar star.com.tr’de…

ŞAHİN TEPESİ 3.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tehlikeli oyun!

Mete'nin tehdidiyle O'nun gerçek yüzünü gören Deniz, yeni bir yükün altına girmiştir. Cem yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Melek'e Nilüfer'den gelecek destek onu tekrar motive eder. Tuna'nın, bu desteğin asıl kaynağını öğrenmesiyle yaptığı hamle, Melek'in yine zor anlar yaşamasına neden olur. Melek'in babasının eski kitapları arasında bulduğu bilgi, yeni bir umut kapısı açacaktır. Ezgi'nin intihar teşebbüsünden sonra Efe kendini suçlu hissetmektedir ama Tuna'nın öne süreceği koz, Ezgi'yi Efe'den uzaklaştırır. Bu konuda rahatlayan Tuna, diğer taraftan birbirlerine yakınlaşmaya başlayan Efe ve Verda'dan henüz haberdar değildir. Annesine kendisini affettirmeye çalışan Cem, Ayça'dan gelecek haberle yeniden dağılır. Cem'in yardımına sırdaşı Deniz yetişir. Mete'nin baskılarıyla darmadağın olan Deniz ise ona yardım edebilecek kişinin Cem olduğunu düşünür. Deniz ve Cem'in Mete'ye oynayacağı oyun daha büyük bir tehlikenin habercisi olacaktır.

ŞAHİN TEPESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güç savaşı kızışıyor!

Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. Tuna hem kocası Demir'in eski aşkının yakınlarında olmasından hem de Melek'in, babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Verda ve Cem de annelerinin bu kararına karşı çıksalar da sonunda uymak zorunda kalırlar. Efe'nin ihaneti Ezgi'nin çılgınca bir karar almasına neden olurken, Verda ile karşılaşması ileride yangına dönüşecek aşkın ilk ateşini yakar. Tuna, Melek'i geri göndermek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Borç batağındaki Melek'i maddi yönden köşeye sıkıştırmak için ilk hamlesini yaptığında, Cem'in büyük hatası O'na büyük bir fırsat daha verir. Sakladığı sırrın yükünü taşımaktan yorulan Deniz, annesinin baskısına dayanmakta zorlanırken, büyük bir sürprizle karşı karşıya kalır.

ŞAHİN TEPESİ OYUNCULARI KİMLER? KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Zerrin Tekindor - Tuna Akdora

40'lı yaşlarda başarılı, hırslı, kozmetik sektöründe çok önemli bir holdingin sahibi, otoriter iş kadını. Anne babasını küçük yaşta kaybetmiş, Mithat Şahin tarafından büyütülmüş. Çocuklarına karşı aşırı korumacı, ailesini bir arada tutabilmek için yapamayacağı şey yok. İktidar ve güce tutkun. En büyük zaafı hala deli gibi sevdiği kocası Demir. Zamanında köşkten kovulmasına neden olduğu ve Demir'le olan ilişkisinden dolayı hep kıskandığı Melek'in geri gelmesiyle, kontrolü elinden yitirdiğini hisseder. Ama düzeninin bozulmasına izin vermemeye kararlıdır.

Ebru Özkan - Melek Özden

40'lı yaşlarda. Babası tarafından ret edildikten sonra hep hayat mücadelesi vermiş, ama ayakta kalmayı başarmış. Sessiz sakin görünümünün altında isyankar bir ruha sahip, azimli, çalışkan ve en az babası kadar inatçı bir kadın. Hayat onu çok zorlasa da o yorgunluk nedir bilmiyor, gözünü kırpmadan yeni bir mücadeleye girmekten çekinmiyor.

Murat Aygen - Demir Akdora

40'lı yaşlarda. Anne ve babasını kaybetmiş, Mithat Şahin'in bursuyla okumuş, sonrasında onun şirketinde kendini ispatlamış. Yakışıklı, başarılı ve karizmatik iş adamı. Yıllar önce Melek'le evlenme planları yaparken onun evden uzaklaştırılmasından sonra Tuna'nın ilgisine karşı koyamayıp evlenmiş. Tuna'nın başarılı iş hayatını, mükemmel anneliğini hep takdir etmiş, saygı duymuş ama aşık olmamış. Şimdiye dek bir kez aşık olmuş, o da Melek'e... Aldatıldığını düşünerek aşkını kalbine gömmüş ama Melek'in geri gelmesiyle açılan defterler hayatını alt üst edecek.

Aybüke Pusat - Verda Özden

Melek'in 23 yaşındaki kimya mühendisliği son sınıf öğrencisi, aktivist kızı. İlk bakışta dikkat çeken bir güzelliği var ama güzelliğini ön plana çıkarmaktan kaçınıyor. Özgüvenli, başarılı, hayata karşı dik durmaya çalışan, kimseye müdana etmeyen bir kız. Asiliğini ve inatçılığını annesinden almış. Babasının ölümünü olgunlukla karşılamış, annesine destek olmuş ve olmaya devam ediyor. Efe'ye duyduğu aşkla, kadınlığını ve aşkı için neleri göze alabileceğini keşfedecek.

Boran Kuzum - Efe Akdora

Tuna'yla Demir'in 24 yaşındaki yakışıklı oğlu, annesinin göz bebeği, holdingin gelecekteki veliahtı. İşletme mezunu. Ailesinden aldığı gücü hayatın her alanında kullanırken dışarıdan ne kadar kibirli göründüğünün farkında bile değil. Kimseye bağlanmamakla övünürken, Verda'ya aşık olacak. Onun aşkıyla terbiye olacak ama aşkına sahip çıkmak düşündüğü kadar kolay olmayacak.

Mustafa Mert - Koç Cem Özden

Melek'in 21 yaşındaki oğlu. Babasının ölümüyle güven problemi yaşamaya başlamış. İyi niyetli olmasına rağmen, çabuk parlayan, önce konuşup, sonra düşünen, patavatsız, atılgan, başkalarına göre sorumsuz, ama yine de sevimli, sevecen esprili bir genç. Başarıya odaklanmak yerine, başarısızlığını kompleks haline getirmiş. İşler yolunda gittiğinde kendini tanrı gibi görüyor, tersi olduğunda öfkelenip ezik hissediyor. En büyük arzusu kendini kanıtlamak ama bunun için daha öğrenmesi gereken çok şey var.

Leyla Tanlar - Deniz Akdora

Tuna'yla Demir'in 19 yaşındaki kızı. Güzelliğini annesinden almış ama karakter olarak ona hiç benzemiyor. Oldukça hassas, kırılgan ve içe dönük bir kız. Ailesinden yeterince sevgi görmediğini düşünerek köşkün kahyasının oğlu Mete'yle yakınlaşmış. Bu ilişkinin sonuçlarına katlanmak ağırlaştıkça, psikolojisi bozulacak, Mete'den uzaklaştıkça Cem'le yakınlaşacak ve gerçek sevgiyi onda bulacak.