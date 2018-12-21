Şahin Tepesi 6.yeni bölüm fragmanı Şahin Tepesi son 5.bölüm izle ATV’de! Sevilen dizi Şahin Tepesi son bölümde neler oldu? Şahin Tepesi yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Şahin Tepesi her Cuma izleyicisini ekran başına kilitliyor. Şahin Tepesi son bölümde Nazik fenalaştığı için Demir hastaneye gidiyor. Tuna, Deniz'in yanına gidiyor. Cem ile konuşan Deniz apar topar telefonu kapatıyor. Tuna kızına ‘o gece yanında kim vardı' diye soruyor. Deniz inkar ediyor ama Tuna görüntülerin çekildiğini söylüyor. Deniz, Mete'nin adını vermek zorunda kalıyor. O sırada Demir arayıp Nazik'in öldüğünü söylüyor. Mete eve gelirken ambulansı görüyor ve annesinin öldüğünü o an Demir'den öğreniyor. Ve Tuna geliyor bakışları ile bir saniyelik bir gözdağı veriyor. Ama Mete henüz annesinin acısı içinde. Yeni bölümde ise Melek'in üretime geçmesi için hazırlanan sipariş formunu Demir'in onayladığını öğrenen Tuna büyük olay çıkarır. Tuna'nın öfkesi Demir'in boşanma kararı almasına neden olacak kadar büyüktür. Yaşadıklarından bunalan Deniz'e, Cem'le geçirdiği güzel gün çok iyi gelir ama Deniz bu baskıya daha fazla dayanamayacağını anlamış ve herkesten habersiz yurtdışına gitmeye karar vermiştir. Bu karardan haberdar olan Mete'nin yapacağı yeni hamle köşkün ortasına bomba gibi düşecektir. İşte son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mithat Şahin'in öldüğü gecenin sürpriz tanığı Balıkçı Arif, trafik kazası süsü verilmiş bir cinayete kurban gider. Son sözleri Demir'in aklına şüphe tohumları ekecektir. Mete, kardeşinin de desteğiyle Akdoralara karşı planlarını yavaş yavaş uygulamaya başlar. Cem'in başı Ayça yüzünden derttedir. Ortadan kaybolan kardeşini arayan Mehmet, köşke geldiğinde karşılaştığı Verda için büyük bir tehlike oluşturur. Verda'yı Mehmet'in elinden kurtaran Efe yaralanır. Efe için endişelenen Verda'nın telaşı ve yardımı ikili arasında duygusal anların yaşanmasına neden olur. Bu anlar büyük aşkın habercisidir. Melek'in üretime geçmesi için hazırlanan sipariş formunu Demir'in onayladığını öğrenen Tuna büyük olay çıkarır. Tuna'nın öfkesi Demir'in boşanma kararı almasına neden olacak kadar büyüktür. Yaşadıklarından bunalan Deniz'e, Cem'le geçirdiği güzel gün çok iyi gelir ama Deniz bu baskıya daha fazla dayanamayacağını anlamış ve herkesten habersiz yurtdışına gitmeye karar vermiştir. Bu karardan haberdar olan Mete'nin yapacağı yeni hamle köşkün ortasına bomba gibi düşecektir.

ŞAHİN TEPESİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 4. BÖLÜM ÖZETİ…

Tuna cep telefonuna gelen görüntülerle adeta şok yaşıyor. Demir ve Ceylan da yanında. Hemen çalışma odasına gidip görüntüleri tekrar izliyor. Dehşete kapılıyor ve yerinde duramıyor. Hemen görüntülerin geldiği telefonu bir yere not edip telefonundan görüntüleri siliyor. Mete de o sırada görüntüleri yolladığı hattı telefonundan çıkarıyor.

DENİZ ANNESİNE İTİRAF EDİYOR

Nazik fenalaştığı için Demir hastaneye gidiyor. Tuna, Deniz'in yanına gidiyor. Cem ile konuşan Deniz apar topar telefonu kapatıyor. Tuna kızına ‘o gece yanında kim vardı' diye soruyor. Deniz inkar ediyor ama Tuna görüntülerin çekildiğini söylüyor. Deniz, Mete'nin adını vermek zorunda kalıyor. O sırada Demir arayıp Nazik'in öldüğünü söylüyor. Mete eve gelirken ambulansı görüyor ve annesinin öldüğünü o an Demir'den öğreniyor. Ve Tuna geliyor bakışları ile bir saniyelik bir gözdağı veriyor. Ama Mete henüz annesinin acısı içinde.

EFE İLE VERDA YAKINLAŞIYOR

Efe, Verda'nın peşinden ayrılmıyor. Akşam iş çıkışında onu almaya gidiyor. Efe burnundan kıl aldırmıyor ama hareketleri aksi yönde. Hatta eve giderken Verda'yı kıskandığını da gösteriyor. Yolda acıkan Verda, Efe'ye hiç yaşamadığı bir deneyim yaşatıyor ve ona yolda nohut pilav yediriyor. Eve geldiklerinde ise Cem ile karşılaşıyorlar. Cem, Efe'yi tehdit edip kız kardeşinden uzak durmasını istiyor.

TUNA ÇILDIRIYOR

Deniz annesine Mete ile birlikte olmanın hesabını veriyor. Deniz ‘sevdik' diyebiliyor. Annesi Mete'nin bir servet avcısı olduğunu söylüyor. Kızının aptal olduğunun düşünen Tuna çok dilini tutamıyor. Tuna, Mete'nin evlenmek istediğini de öğreniyor. Deniz ise çok pişman. Tuna, Nazik'in ölümüne bile üzülmediğini insanlığını kaybedecek noktaya geldiğini söylüyor.

METE ŞİMDİ NE YAPACAK?

Tuna adamlarından birini göndererek Mete'nin elindeki görüntüleri flash diskle alıyor. Sonra da diğer işi halletmesini istiyor. Ve flash diski parçalayarak imha ediyor.

ERKAN, MELEK'TEN HOŞLANIYOR

Erkan Melek'e karşı büyük ilgi duyuyor. Ofise çiçekler yollayarak biraz bu duygularını açık ediyor. Melek'in o sırada yanında Demir var. Melek'in gülümsemesi ile Demir'in yüzü asılıyor. Erkan bir de Melek hakkındaki düşüncelerini Demir'e açınca bu iş iyice içinden çıkılmaz bir hale geliyor.

DENİZ İLE TUNA'YI GÖREN SADECE METE DEĞİL

Deniz yine kendini Mithat Bey'in öldüğü yerde buluyor. Annesi onu yakalıyor. Deniz kendini oraya çeken bir şeyler olduğunu söylüyor. Tuna kızını alıp oradan uzaklaşırken kıyıdaki adamla karşılaşıyorlar. Adam cinayetin olduğu gece onları gördüğünü söylüyor. Ölenin Mithat Bey olduğunu biliyor.

ŞAHİN TEPESİ OYUNCULARI KİMLER



Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken senaristliğini Melek Gençoğlu üstlenmekte. Dizinin oyuncu kadrosunda ise usta oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu’nun yanı sıra genç yetenekler Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç yer alıyor.



ŞAHİN TEPESİ DİZİSİ KARAKTERLERİ



Tuna (Zerrin Tekindor)

Melek (Ebru Özkan)

Demir (Murat Aygen)

Verda (Aybüke Pusat)

Efe (Boran Kuzum)

ŞAHİN TEPESİ DİZİSİ KONUSU



Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı… Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele… Bir ölümün ardındaki büyük sır…Birlikte büyüdüğü Tuna’nın (Zerrin Tekindor) oyununa gelen Melek (Ebru Özkan), işlemediği bir kabahat yüzünden babası tarafından evden kovulmuş ve mirastan mahrum edilmiştir. Yıllar sonra babasının cenaze törenine katılmak için döndüğünde iki yetişkin çocuğu olan dul bir kadındır. Gençlik aşkı Demir (Murat Aygen) ise Tuna’yla evlenmiş onların da iki çocukları olmuştur. Babasının vasiyeti, iki çocuğuyla borç harç içinde hayat mücadelesi veren Melek için ne kadar şaşırtıcı ise, Tuna için o kadar büyük sürpriz olur.

Babasının affettiği Melek de artık, mirasta hak sahibidir.Kocasına saplantılı bir şekilde aşık olan Tuna, hem Demir’i, hem sahip olduğu serveti kaybetme endişesi yaşarken, en çok Melek’in babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Geçmişteki acı ve pişmanlıklarıyla kavrulan iki kadının kıyasıya mücadelesi, çocukları Verda (Aybüke Pusat) ve Efe’nin (Boran Kuzum) aşklarına en büyük engeldir.