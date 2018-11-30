Şahin Tepesi dizisi izle yeni 3.bölüm fragmanı yayınlandı mı Şahin Tepesi son 2.bölüm ATV izleme linki

Şahin Tepesi 3.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Şahin Tepesi 2.son bölüm izleme linki dizide neler oluyor Şahin Tepesi oyuncu kadrosunda kimler var Dizi konusu nedir Şahin Tepesi nerede çekiliyor gibi bir çok sorunun arandığı Atv'nin sevilen dizisi Şahin Tepesi dizisi ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Şahin Tepesi 2.son bölümünde; Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. Tuna hem kocası Demir'in eski aşkının yakınlarında olmasından hem de Melek'in, babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Verda ve Cem de annelerinin bu kararına karşı çıksalar da sonunda uymak zorunda kalırlar. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen ekranların sevilen dizisi Şahin Tepesi 3.yeni bölüm fragmanı ve 2.son bölüm detayları star.com.tr'de.

Hilal Saral ‘ın yönetmenliğini, Melek Gençoğlu'nun ise senaristliğini üstlendiği Şahin Tepesi’nin oyuncu kadrosunda usta oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu’nun yanı sıra genç yetenekler Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç yer alıyor.

ŞAHİN TEPESİ 3.BÖLÜM FRAGMANI

Şahin Tepesi 3.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

ŞAHİN TEPESİ 2.BÖLÜM FRAGMANI

ŞAHİN TEPESİ 2.BÖLÜM ÖZETİ

Güç savaşı kızışıyor!



Şahin Tepesi 2. bölümünde; Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. Tuna hem kocası Demir'in eski aşkının yakınlarında olmasından hem de Melek'in, babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Verda ve Cem de annelerinin bu kararına karşı çıksalar da sonunda uymak zorunda kalırlar.

Efe'nin ihaneti Ezgi'nin çılgınca bir karar almasına neden olurken, Verda ile karşılaşması ileride yangına dönüşecek aşkın ilk ateşini yakar. Tuna, Melek'i geri göndermek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Borç batağındaki Melek'i maddi yönden köşeye sıkıştırmak için ilk hamlesini yaptığında, Cem'in büyük hatası O'na büyük bir fırsat daha verir. Sakladığı sırrın yükünü taşımaktan yorulan Deniz, annesinin baskısına dayanmakta zorlanırken, büyük bir sürprizle karşı karşıya kalır.

ŞAHİN TEPESİ 1.BÖLÜM ÖZETİ

Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı...



Şahin Tepesi 1.son bölümünde; Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı... Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele… Bir ölümün ardındaki büyük sır... Birlikte büyüdüğü Tuna'nın (Zerrin Tekindor) oyununa gelen Melek (Ebru Özkan), işlemediği bir kabahat yüzünden babası tarafından evden kovulmuş ve mirastan mahrum edilmiştir. Yıllar sonra babasının cenaze törenine katılmak için döndüğünde iki yetişkin çocuğu olan dul bir kadındır. Gençlik aşkı Demir (Murat Aygen) ise Tuna'yla evlenmiş ve onların da iki çocukları olmuştur.

Babasının vasiyeti, iki çocuğuyla borç içinde hayat mücadelesi veren Melek için ne kadar şaşırtıcı ise, Tuna için de büyük sürpriz olur. Tuna'nın çapkınlığıyla ünlü oğlu Efe'yle (Boran Kuzum), Melek'in kızı Verda (Aybüke Pusat) arasındaki kıvılcım gelecekteki aşkın habercisidir. Kocasına saplantılı bir şekilde aşık olan Tuna, hem Demir'i, hem de sahip olduğu serveti kaybetme endişesi yaşarken, en çok Melek'in babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Omuzlarında en az Tuna'nınki kadar büyük bir sır yükü taşıyan Melek'in son anda verdiği karar, herkesin hayatındaki dengeleri alt üst edecektir.

ŞAHİN TEPESİ OYUNCULARI KİMLER



Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken senaristliğini Melek Gençoğlu üstlenmekte. Dizinin oyuncu kadrosunda ise usta oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu’nun yanı sıra genç yetenekler Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç yer alıyor.







ŞAHİN TEPESİ DİZİSİ KARAKTERLERİ



Tuna (Zerrin Tekindor)

Melek (Ebru Özkan)

Demir (Murat Aygen)

Verda (Aybüke Pusat)

Efe (Boran Kuzum)



ŞAHİN TEPESİ DİZİSİ KONUSU



Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı… Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele… Bir ölümün ardındaki büyük sır…Birlikte büyüdüğü Tuna’nın (Zerrin Tekindor) oyununa gelen Melek (Ebru Özkan), işlemediği bir kabahat yüzünden babası tarafından evden kovulmuş ve mirastan mahrum edilmiştir. Yıllar sonra babasının cenaze törenine katılmak için döndüğünde iki yetişkin çocuğu olan dul bir kadındır.

Gençlik aşkı Demir (Murat Aygen) ise Tuna’yla evlenmiş onların da iki çocukları olmuştur. Babasının vasiyeti, iki çocuğuyla borç harç içinde hayat mücadelesi veren Melek için ne kadar şaşırtıcı ise, Tuna için o kadar büyük sürpriz olur. Babasının affettiği Melek de artık, mirasta hak sahibidir.Kocasına saplantılı bir şekilde aşık olan Tuna, hem Demir’i, hem sahip olduğu serveti kaybetme endişesi yaşarken, en çok Melek’in babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Geçmişteki acı ve pişmanlıklarıyla kavrulan iki kadının kıyasıya mücadelesi, çocukları Verda (Aybüke Pusat) ve Efe’nin (Boran Kuzum) aşklarına en büyük engeldir.