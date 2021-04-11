11 Nisan 2021 Pazar 15:19 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 15:19

Savaşçı 5. yeni sezon 100. bölüm FOX Tv'de yayınlandı. Yayınlandığı 4 sezon boyunca beğeniyle izlenen ve yeni sezonu heyecanla beklenen "Savaşçı", 100. yeni bölümüyle Cumartesi akşamı FOX'ta izleyicilerle buluştu. Dizinin başrollerinde Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş gibi isimler yer alıyor. Savaşçı 100. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

SAVAŞÇI 100. BÖLÜM İZLE (YENİ SEZON)

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinin 5. yeni sezonunda Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

SAVAŞÇI 101. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI







SAVAŞÇI 100. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir...

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri'nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk'le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer.

General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır.

KILIÇ TİMİ İÇİN İNTİKAM ZAMANI

Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi'ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri'ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, "Bordo Berelilerin" hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Cem Kurtoğlu, Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Tüm zorluklara rağmen kendilerini adadıkları vatan için her şeyi feda etmeye hazır bordo bereli kahramanlar, Kılıç Timi'ne yeni katılan askerlerle yeni operasyonlar için görev başında!