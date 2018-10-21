Savaşçı 52.yeni bölüm fragmanı Savaşçı son 51.bölüm izle FOX TV’de! Dizi severleri ekran başına kilitleyen Savaşçı son bölümde izleyicisi şoke oldu. Pazar günlerinin vazgeçilmez dizisi Savaşçı son bölümde neler yaşandı? Savaşçı yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Oyuncu kadrosunu Berk Oktay, Fırat Albayram, Murat Serezli, Doğan Bayraktar, Alican Albayrak, Hakan Dinçkol, Burç Kümbetlioğlu ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin oluşturduğu Savaşçı 51.bölümüyle 28 Ekim Pazar günü saat 20:00'da Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Savaşçı son bölümde Kopuz Albay, Ankara ile görüşüp durumu anlatır. Azerbaycan’da olanlardan haberi olduğunu söyleyen komutanı derhal dönmelerini ister. Kopuz Albay Haydar Yüzbaşı’ya Ankara’nın talimatını iletir ve geri döneceklerini söyler. Kaan Yüzbaşının suikast haberi tüm dünya basınında ses getirir. İş yaptığı kişiler ona yeni bir görev daha verir. Bu arada Kaan Bozok’un annesi Selver Hanım, Aslı’yı mezarlıkta ziyaret eder. Tam mezarlıktan ayrılırken arkadan gördüğü birini oğluna benzetir. Peşinden Kaan diye bağırarak koşar. Peşinden koştuğu kişi Kaan değildir. Gözyaşlarına boğulur.

SAVAŞÇI 51.BÖLÜM FRAGMANI

Senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu ve Günay Günaydın'ın oturduğu Savaşçı 51.bölüm fragmanı yayınlandı.

Oyuncu kadrosunu Berk Oktay, Fırat Albayram, Murat Serezli, Doğan Bayraktar, Alican Albayrak, Hakan Dinçkol, Burç Kümbetlioğlu ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin oluşturduğu Savaşçı 51.bölümüyle 28 Ekim Pazar günü saat 20:00'da Fox TV ekranlarında yayınlanacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SAVAŞÇI 50. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kaan Bozok’un arkadaşlarına yaptığı suikast sonrasında Halil Albay, olanı biteni öğrenmek için dışarı çıkmak ister. Azeri subay müsade etmez. Ancak zorla dışarı çıktığında neler olduğunu öğrenmeye çalışır. Acı gerçeği Teğmen Çiğdem Halil Albay’a haykırır. Emre, Serdar ve Haydar vurulmuştur.

Bu arada Cevher Albay, durumu soran Halil Albay’a neler olduğunu anlatır. Aslında askerleri vurulmamıştır. Cevher Albay ısrarlı sorular karşısında ser verip sır vermez. Vurulan 3 kişi aslında Cevher Albay’a suikast yapmak için gönderilmiş kişilerdir.

SUİKAST SES GETİRİYOR

Kopuz Albay, Ankara ile görüşüp durumu anlatır. Azerbaycan’da olanlardan haberi olduğunu söyleyen komutanı derhal dönmelerini ister. Kopuz Albay Haydar Yüzbaşı’ya Ankara’nın talimatını iletir ve geri döneceklerini söyler. Kaan Yüzbaşının suikast haberi tüm dünya basınında ses getirir. İş yaptığı kişiler ona yeni bir görev daha verir. Bu arada Kaan Bozok’un annesi Selver Hanım, Aslı’yı mezarlıkta ziyaret eder. Tam mezarlıktan ayrılırken arkadan gördüğü birini oğluna benzetir. Peşinden Kaan diye bağırarak koşar. Peşinden koştuğu kişi Kaan değildir. Gözyaşlarına boğulur.

Kılıç Timi helikopterde 3 Türk askerinin Azerbaycan’da suikaste uğradığı haberini alırlar. Kaan Yüzbaşının da tekrar öldürüldüğünü duyunca çok şaşırırlar. Kaan Yüzbaşı yeni görevi için harekete geçer.

KAAN BOZOK’UN YENİ GÖREVİ

Kılıç Timi Ankara’ya döner. Serdar Üsteğmen, Kopuz Albay’a Kaan Yüzbaşının ailesini görmeye gideceğini ve onlara ne söylemesi gerektiğini sorar. Kopuz Albay onlara Kaan Yüzbaşı ile ilgili hiçbirşey söylememesini söyler. Kaan Bozok verilen görevi yerine getirir. Bir Rus konvoyuna saldırı düzenlerler. Konvoyda bulunanlardan birini kaçırırlar.

Kaçırdıkları kişi ona bu görevi veren Karo’dur. Kaan Yüzbaşı silahını ona doğrultur. Karo çok korkmuştur. Silahı ateşler ve ellerindeki zinciri koparır. Kopuz Albay, Kaan Yüzbaşının vurduğu paşanın kamera kayıtlarını incelerken Cevher Albay’ın sözleri aklına gelir; “Bazen Kopuz… Bilirsin, bazen böyle gerekir. Düşmanının başardığını sanmasını istersin…”

SERDAR HAYDAR YÜZBAŞIDAN YARDIM İSTER

Kaan, Karo’yu kurtardıktan sonra, yeni görevleri için Türkiye’ye gideceklerini öğrenir. Serdar, Haydar Yüzbaşıya Sever Hanım’a kahvaltıya gideceğini ve onun da gelmesini ister. Çünkü Server Hanım’a söyleyecek hiçbir şeyi yoktur.

SAVAŞÇI KONUSU

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.. Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

Savaşçı oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Hakan Dinçkol, Alican Albayrak ve Uğur Biçer yer alıyor.

"Savaşçı" dizisi 2200 yıllık bir destanı anlatacak!

Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla “Bordo Bereliler”e mensup bir timin hikayesini anlatan Savaşçı, öyküsü, anlatımı ve yapım standartları ile Türk televizyonlarında da bir ilk olacak. Onlar, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan kahramanlar.

Onlar ölümün, yaşamın, ülke ve onurun tüm ağırlığını genç omuzlarında bayrak gibi taşıyanlar. Onlar vatan sevgisinden söz etmek yerine, vatana en değerli şeylerini, canlarını adayanlar. Onlar Türkiye’nin sıkılmış yumrukları; onlar Türk Ordusunun gözbebeği.

Onlar Çin sarayında Kürşat, Malazgirt’te süvari, Tuna’da akıncı, Sakarya’da kuvvacı, Kıbrıs’ta mücahit.

Savaşçı, kan ve canla, özveri ve sevgiyle, ter ve gözyaşıyla tutuşmuş, hiç sönmeyecek bir ocağın öyküsü. Ama isimleri daima aynı: Mehmetçik!

SAVAŞÇI OYUNCULARI KADROSU

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok) Tim komutanı. Gözüpek, zeki, cesur, inatçı ve kararlı bir subay. Keskin nişancı, yakın dövüşte çok iyi. Körü körüne disiplin konusunda ise berbat. Politik davranmaz, meydan okumayı sever ve asla geri çekilmez. Rasyonel her insanın "deli" gözüyle baktığı tiplerden.

Yıldız Çağrı Atiksoy (Aslı Özkaynak) Uluslararası Politika konusunda uzman. Tam titri, “Yardımcı Doçent Doktor”… Tv programlarına, tartışmalara çıkar. Ağzı laf yapan, cerbezeli, çekici biri. Bir kaza sonrası Kağan’la tanışırlar. Uzun zamandır ezberlenmiş formüllerle algıladığı kendi ülkesini, Kağan üzerinden yeniden keşfedecektir.

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz) Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90'ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.

Fırat Albayram (Üsteğmen Serdar Türkmen) Ankaralı. Timde Yüzbaşı Kağan’dan sonraki adam. Neşeli, fırlama ve akıllı bir subay. İşkence görmüş, travmatik şeyler yaşamıştır. Tim, hem onu kurtarmak, hem de geri kazanmak için büyük bir mücadele verir. Travma sonrası bu noktaya tekrar gelmesi biraz zaman alacak.

Burç Kümbetlioğlu (Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat) Erzurum’un Horasan ilçesinden. Timin abisi ve Anadolu yüzü. Karısı Hatice. Kağan ona tekrar mesleğe dönmeyi teklif edince, hiç düşünmeden kabul eder. Dünyalar Bayram’ın olmuştur.

Alican Albayrak (Teğmen Murat Gündoğdu) Çanakkaleli. Murat, Kağan’ın çok güvendiği, makul, soğukkanlı, bilgili bir adam. Operasyonlarda Kağan’ı dengeleyen, kararlara mantık getiren bir asker.

Uğur Biçer (Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş) Denizlili. Genç ve bekar astsubay. Can arkadaşı Galip'le birlikte Kılıç Timi'nin enerjisi.

Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Üstçavuş Galip Aygün) Gaziantepli. Can arkadaşı Emre ile birlikte Kılıç Tim'inin gülen yüzü ve neşeli tarafıdırlar. Emre ile aynı kıza aşık olmak dahil pek çok macera yaşarlar, didişir, atışırlar ama daima birbirlerinin sırtını kollarlar.

Hakan Dinçkol (Astsubay Başçavuş Turan Hüseyinoğlu) Edirneli, Bulgaristan göçmeni. Çoğu zaman hüzünlü bir ifadesi var. Disiplinli, işini çok iyi yapan bir asker. Ama geçmişten gelen bir trajedi, onun bugününü de belirliyor. Çok az konuşur Turan Başçavuş. Ama konuştuğunda, kitaptan konuşur, lafı gediğine koyar. Timin maneviyatı odur.

Doğan Bayraktar (Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez) Adanmış, saf ve temiz bir asker, bir köy çocuğu. Astsubay Selçuk, timin Anadolu yüzlerinden biridir. Karşılıksız fedakarlığın, sabrın cisimleşmiş hali. Bekardır.

Ali Tarık Fındık (Uzman Çavuş İlyas) 1992 Iğdır doğumlu. Uzman Çavuş. Temiz, Anadolu çocuğu. Sessiz, gerektiğinde kısa cümlelerle konuşur. Görev adamı.

Nazan Diper (Selver Bozok) Kağan’ın annesi. Kocasının ölümünden sonra büyük mücadelelerle çocuklarını okutmuş, ikisinin de adam olduğunu görmüştür. Kağan görevdeyken uykusuzdur. O, ailesini bir arada tutmaya çalışan anne iken, oğlu Kağan da ana vatanı bir arada tutmaya çalışan bir savaşçıdır ve tüm savaşçılar gibi, annesiyle çok özel bir ilişkisi vardır.

Zeynep Elçin (Yıldız Bozok) Kağan’ın kız kardeşi. Akıllı, olgun bir genç kız. Tıp fakültesi son sınıfta. Abisinin desteğiyle üniversiteyi bitiriyor, ona minnet dolu. Abisinin yakın silah arkadaşı Serdar’a içten içe bir sevgi besliyor.

OYUNCULAR: Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Yıldız Çağrı Atiksoy (Aslı Özkaynak), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Fırat Albayram (Üsteğmen Serdar Türkmen), Burç Kümbetlioğlu (Başçavuş Bayram Bayat), Alican Albayrak (Teğmen Murat Gündoğdu), Uğur Biçer (Üstçavuş Emre Durmuş), Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Galip Aygün), Hakan Dinçkol (Başçavuş Turan Hüseyinoğlu), Nazan Diper (Selver Bozok), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Onur Özaydın (Kubilay Ketenci), Zeynep Elçin (Yıldız Bozok), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kılangıç), Yeliz Akkaya (Hatice Bayat), Ercüment Fidan (Tepegöz Zülküf Keskin), Zeki Ocak (Sami Çelik), Münire Apaydın (Handan Hemşire), Ali Tarık Fındık (Uzman Çavuş İlyas), Necmettin Çobanoğlu (Necati Türkmen), Atakan Işıktutan (Üsteğmen Muhabere ), Berk Bulmuş (1.Uzman Erbaş), Serhat Nalbantoğlu (General), Yıldırım Gücük (Ruhi), Fırat Şahin (Merdan Keskin), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay)