Savaşçı 54.yeni bölüm fragmanı Savaşçı son 53.bölüm izle FOX TV’de! Reyting rekorları kıran Savaşçı son bölümde neler oldu? Savaşçı yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. FOX TV’nin en sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı’da heyecan dorukta! Savaşçı son bölümde Leyla, operasyonun başarısız olması üzerine Karon’u arayarak olani biteni anlatı. Kaan Bozok’un peşinde olduğunu anlatır. Karon, Kaan Bozok’u hafife almasının bedelini ödeyeceğini anlar. Leyla, Kaan Bozok’u tuzağa düşürdüğünü sanır. Onu takip eden Kaan Bozok Leyla’yı köşeye sıkıştırmıştır. Bu arada Kopuz Albay, Kılıç Timi’nden gelecek haberi bekler. Savaşçı 53.bölümde Kaan Bozok’a düzenlenen bombalı suikast şok etkisi yaratıyor. Leyla’nın ele geçirdiğini sandığı büyük koz sonunu hazırlıyor. Karon’un kaldığı kamp bombardımana tutuluyor. İşte merak edilen Savaşçı son bölümde yaşananlar star.com.tr’de…

Savaşçı 54.yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Savaşçı yeni bölümde izleyicileri gözyaşlarına boğacak. Haydar Bozkurt oğluna nasihat veriyor: “Allah’ın dışında hiçbir varlığın karşısında boyun eğme.” Kılıç Timi, Yörük Haydar'ı kurtarabilecek mi? Savaşçı’nın son bölümünde; Kaan Bozok’a düzenlenen bombalı suikast şok etkisi yaratıyor.

SAVAŞÇI 52. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Karon’un bulunduğu kamp bombalanır. Karon kurtulmuştur. Seyfi Karon’un ölmediğini görünce çok şaşırır. Karon, Seyfi’yi tehdit eder. Seyfi, bu tehditler karşısında ona arkasında Kopuz Albay olduğunu söyler. Bu arada Kaan Bozok’un bulunduğu araca bombalı saldırı olur. Çiğdem Teğmen onun öldüğünü sanır ama Kaan’ın ona seslenmesi ile rahat bir nefes alır.

KAAN BOMBALI TUZAKTAN SAĞ KURTULUYOR

Çiğdem’e araçtan nasıl sağ olarak kurtulduğunu anlatır. Leyla Kaan’ın bombalı saldırıdan sağ kurtulduğunu görünce tekrar saldırıya geçer. Onu öldüreceğini haykırır. Ancak onu öldürmeyeceğini anlayınca bir araçla kaçar. Kaan yoldan geçen bir arabayı çevirerek onun peşine düşer.

KOPUZ ALBAY KILIÇ TİMİ’Nİ HAREKETE GEÇİRİYOR

Kopuz Albay, Kaan Yüzbaşının tek başına Leyla’nın peşine düştüğünü öğrenince, Yörük Haydar’ı arayarak Kılıç Timi’nin onu bulması emrini veriri. Yörük Haydar’ın Kopuz Albay ile konuşmalarını duyan Kaan’ın annesi çok sevinmiştir.

KARON KAAN’IN YAŞADIĞINI ÖĞRENİYOR

Leyla, operasyonun başarısız olması üzerine Karon’u arayarak olani biteni anlatı. Kaan Bozok’un peşinde olduğunu anlatır. Karon, Kaan Bozok’u hafife almasının bedelini ödeyeceğini anlar. Leyla, Kaan Bozok’u tuzağa düşürdüğünü sanır. Onu takip eden Kaan Bozok Leyla’yı köşeye sıkıştırmıştır. Bu arada Kopuz Albay, Kılıç Timi’nden gelecek haberi bekler.

KAAN LEYLA’NIN İŞİNİ BİTİRİYOR

Leyla Kaan Yüzbaşının kurşunu bittiğini anlayınca işini bitirmek için yanına gelir. Kaan Bozok’a onu Aslı’nın yanına göndereceğini söyler ve tetiği çekmeye hazırlanır ancak geç kalmıştır. Bu arada Kılıç Timi, Kaan Bozok’u ararken yolda onu Leyla’yı takip ederken kullandığı aracın sahibine rast gelirler. Kaan Bozok Leyla’nın işini bitirmiştir.

KAAN BOZOK SAĞ SALİM BULUNUR

Kılıç Timi, Kaan Bozok’un bulunduğu yere gelir. Yörük Haydar Kaan’ın nerede olduğunu öğrenmek için ona seslenir. Kaan’ın yerini bulmuş ve onun sağ olduğunu görünce çok sevinmiştir. Kılıç Timi, Kaan Bozok’un sağ salim bulunduğunu Kopuz Albay’a haber verir. Kopuz Albay çok rahatlamıştır.

KARON’U ÇILDIRTAN HABER

Karon, Kaan Bozok’un Leyla’yı öldürdüğünü duyunca çılgına döner. Bunun bedelini ödeyeceklerini söyleyerek yanıa gelen teröristlerden birini boğarak öldürür. Bu arada Kaan Bozok’un annesi oğlunun geleceğini öğrenince sevinçten sokağa fırlar. Oğlu Kaan’ı karşısında görünce mutluluktan havalara uçar. Oğluna doyasıya sarılır. Yörük Haydar ve diğerleri bu mutluluk karşısında gözyaşlarını zor tutarlar. Herkes çok mutludur. Kaan Yüzbaşı olması gereken yerdedir artık…

SAVAŞÇI’NIN KONUSU NE?

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi…

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye'nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar. Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

BERK OKTAY

28 Ekim 1982 tarihinde Ankara’da doğan oyuncu, manken Berk Oktay, eğitiminin önemli bir bölümünü burada tamamlamıştır.

Aktif kariyerine 2000 yılında başlayan ve 2006 tarihine kadar modellik yapan Berk Oktay, toplamda 100’ün üzerinde defilede yer almıştır.

2004 yılı sonlarında yurt dışına giden ve Paris’e yerleşen oyuncu, Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi önemli markalar ile çalışma fırsatı yakalamıştır.

Üniversite eğitimini tamamlamak üzere Türkiye’ye döndükten sonra 2007 yılında Türker İnanoğlu’ndan aldığı teklif ile Türvak’tan özel oyunculuk dersleri almaya başlamış ve Erler film ile sözleşme imzalamıştır.

İlk olarak Tatlı Bela Fadime dizisi ile karşımıza oyuncu kimliğini yansıtmak üzere çıkan oyuncu, sonraki süreçte Akasya Durağında bir şoförü canlandırmıştır.

Akasya Durağı dizisinde gösterdiği performanstan sonra Kanal D’de yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisi ekibine dahil olan Berk Oktay, sezon sonunda diziden ayrıldıktan sonra ATV’de yayınlanmakta olan Alev Alev dizisine devam etmiştir.

2013 – 2014 yılları arasında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde Hakan karakterini canlandıran oyuncu son olarak Aşktan Kaçılmaz isimli yapımda yer almıştır.

Son Olarak da İlişki Durumu: Karışık- Can Tekin karakterini canlandırmıştır. Oktay, yeni sezonda Savaşçı dizisinde oynayacak.

MURAT SEREZLİ

Esat Murat Serezli İstanbul’da dünyaya geldi. Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli nin oğludur Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından tibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Çalışırken, zaman zaman oynadığı reklamlarla gittikçe daha çok dikkat çeker oldu.

Küçük Ev Aletleri firması için çektiği 4 reklam başarı kazandı, yıllarca hatırlanan, en sevilen reklamlardan oldu. Kristal Elma kazandı. Hemen ertesi sene kredi kartı markası için yarattığı Komiser Kemal tiplemesi de büyük beğeni topladı ve o reklamlar da Kristal Elma kazandı. Ekran önü macerası gittikçe hızlanan Murat Serezli, kamera arkasında yapmakta olduğu özel efekt, 3 boyutlu animasyon ve yönetmenlikten bir miktar uzaklaşarak oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi.Birçok sinema filmi, dizi ve sitcomun ardından, “Av Mevsimi Ve Devrim Arabaları ”’ndaki drama performansları ününü arttırmasına yetti. Özel gecelerde sunucukları ve reklam seslendirmeleri ile de bilinen oyuncu, İyi Beslen Mutlu Yaşa adlı programın ardından, 2013 yılında da Atv'de Kapanmadan Kazan programını sunmaya başladı.