Savaşçı 56.yeni bölüm fragmanı Savaşçı son 55.bölüm izle FOX TV’de! Sevilen dizi Savaşçı yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Savaşçı her Pazar izleyicisini ekran başına kilitliyor. Savaşçı son bölüm izleyicisini ekran başına kilitliyor. Savaşçı 55. yeni bölüm fragmanı FOX tv tarafından yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Yörük Haydar hayata dönüyor ama Karon'un onun için oynadığı çok kötü oyun var. Kılıç Timi, kaçırılan iki uzman çavuşu kurtarmak için harekete geçiyor. Son bölümde ise Kaan Bozok, Haydar’ın yanına gelir. Haydar Yüzbaşıyı hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başlar. Bu sırada Kılıç Timi de yanlarına gelmiştir. Bayram, Kaan Yüzbaşıya bundan sonrasını ona bırakmasını ve Haydar’ı kurtarmak için helikopter istemesini söyler. Kaan Bozok karargahı arar ve helikopter ister. Kutalmış Paşa, onu kurtarmak için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını söyler. Arkadaşlarının yanına dönen Kaan Bozok Haydar’ın durumunu Bayram’dan öğrenir. Haydar şimdilik iyi,dir ama acilen hastaneye yetiştirilmesi gerektiğini söyler.

SAVAŞÇI 55.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yüzbaşı Haydar’ın kalbi durmuştur. Doktorlar Haydar’a müdahale ederken, Kutalmış Paşa’nın aracı da bir grup teröristin saldırısına uğrar. Albay Kopuz karargaha döner dönmez saldırıyı düzenleyenlerin kim olduklarını ve bağlantılarını öğrenmek için harekete geçer. Bütün oklar Karon’u gösterirken Seyfi de plan doğrultusunda, Nora’nın Karon’la tekrar bağlantıya geçmesini sağlayacaktır.

Bu arada kırmızı bültenle aranan bir teröristle ilgili gelen bilgiler karargahı alarma geçirir. Albay Kopuz Seyfi’yi istihbarat toplaması için görevlendirirken Kılıç Timi de teröristi yakalamak için operasyona çıkar. Ancak gelişen beklenmedik olaylar Kılıç Timi ve Seyfi’yi ölümle burun buruna getirecektir.

SAVAŞÇI 54. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Yörük Haydar asılı olduğu ipin ucunda oğlu Kağan’ın hayaliyle son kuvvet hayata tutunmaya çalışır. Bu sırada Selçuk silahını ateşlemiştir. Gözyaşları içinde ağlarken arkadaşları yanına gelir. Ne olduğunu sorduklarında cevap dahi veremez. Bu sırada Kaan Bozok yerinden fırlar Yörük Haydar’ın bulunduğu yere doğru delice koşturmaya başlar.

KOPUZ ALBAY’DAN AMERİKAN ASKERİNE GÖZDAĞI

Bayram şoka giren Selçuk’u sakinleştirmeye çalışır. Diğer tarafta Amerikan askerlerinin engellemesi ile karşı karşıya olan Kopuz Albay hayatını riske atarak üzerlerine doğru gider. Amerikan askerine teröristlerin elinde olan adamını kurtarmak için geldiğini, ona engel olması durumunda kendileriyle savaşmaları gerektiğini söyler. Amerikan askeri komutanı ile konuşur ne yapmalarını istediklerini sorar. Daha sonra Kopuz Albayın yanına gelerek geçmelerine izin verir. Ancak üç saatleri olduğunu söyler.

KAAN BOZOK HELİKOPTER İSTİYOR

Kaan Bozok, Haydar’ın yanına gelir. Haydar Yüzbaşıyı hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başlar. Bu sırada Kılıç Timi de yanlarına gelmiştir. Bayram, Kaan Yüzbaşıya bundan sonrasını ona bırakmasını ve Haydar’ı kurtarmak için helikopter istemesini söyler. Kaan Bozok karargahı arar ve helikopter ister. Kutalmış Paşa, onu kurtarmak için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını söyler. Arkadaşlarının yanına dönen Kaan Bozok Haydar’ın durumunu Bayram’dan öğrenir. Haydar şimdilik iyi,dir ama acilen hastaneye yetiştirilmesi gerektiğini söyler.

KARON ŞEYTANİ PLANI DEVREYE SOKUYOR

Hazar Karon’a Türklerin amerikan engelini aştığını söyler. Bundan sonrası için ne yapacaklarını sorar. Karon Amerikalı bir Albayı arayaraksonraki şeytani planını devreye sokar. Kutalmış Paşa helikopterin durumunu öğrenmek ister. Yanına gelen subay helikopterin Amerikalıların hava sahasını bahane ettiklerini ve kalkmasına izin vermediklerini söyler. Bu sırada Yörük Haydar’ın durumu kritik bir aşamaya gelmiştir. Herkes gelecek helikopteri beklemektedir. Sinirler iyiden iyiye gerilmiştir.

SAVAŞÇI DİZİSİ KONUSU



Savaşçı dizisinin akışı 15 Temmuz 2016’dan itibaren başlar. Yüzbaşı Kağan Bozok (Berk Oktay) ve Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) daha önceki davalarda içeri alınmış ve alıkonmuş iki Türk subayıdır. 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası devletin üst kurumları Kopuz’un göreve dönmesini ister. Kopuz, eskiden liderliğini yaptığı “Kılıç Timi” kadrosunun kurulması şartıyla göreve döneceğini söyler. Başlarda itiraz edilse bile sonradan Albay Kopuz’un göreve dönmesi için Kılıç Timi toplanır. Kılıç Timi’nden bazıları ordudan atılmış, bazıları içeri atılmış olsa bile ordudan atılanlar göreve yeniden alınır. Ergenekon ve türü davalarda içeri atılmış askerler içeriden çıkarılır ve görevlerine geri dönerler. Göreve döndükten sonra sınır ötesi harekatlara katılırlar, PKK ile çatışmalara girerler akış bu şekilde devam etmektedir.

SAVAŞÇI DİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berk Oktay(Yüzbaşı Kağan Bozok)



Tim komutanı. Gözüpek, zeki, cesur, inatçı ve kararlı bir subay. Keskin nişancı, yakın dövüşte çok iyi. Körü körüne disiplin konusunda ise berbat. Politik davranmaz, meydan okumayı sever ve asla geri çekilmez. Rasyonel her insanın “deli” gözüyle baktığı tiplerden.



Yıldız Çağrı Atiksoy(Aslı Özkaynak)



Uluslararası Politika konusunda uzman. Tam titri, “Yardımcı Doçent Doktor”… Tv programlarına, tartışmalara çıkar. Ağzı laf yapan, cerbezeli, çekici biri. Bir kaza sonrası Kağan'la tanışırlar. Uzun zamandır ezberlenmiş formüllerle algıladığı kendi ülkesini, Kağan üzerinden yeniden keşfedecektir.



Murat Serezli(Albay Halil İbrahim Kopuz)



Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90’ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.



Fırat Albayram(Üsteğmen Serdar Türkmen)



Ankaralı. Timde Yüzbaşı Kağan'dan sonraki adam. Neşeli, fırlama ve akıllı bir subay. İşkence görmüş, travmatik şeyler yaşamıştır. Tim, hem onu kurtarmak, hem de geri kazanmak için büyük bir mücadele verir. Travma sonrası bu noktaya tekrar gelmesi biraz zaman alacak.