Savaşçı 57.yeni bölüm fragmanı Savaşçı son 56.bölüm izle FOX TV’de! Sevilen dizi Savaşçı son bölümde neler oldu? Savaşçı yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Sevilen dizi Savaşçı her Pazar saat 20.00’da izleyicisini ekran başına kilitliyor. Yeni bölümde Kılıç Timi’ni Türkmen köyünden sağ çıkarmamaya kararlı olan Karon, yeni saldırı planı için kolları sıvar. Albay Kopuz ise aldığı istihbaratlar doğrultusunda, gerekli önlemleri alır ve zaman kaybetmeden savaş uçaklarını devreye sokar. Ancak gelişen beklenmedik bir durum karargahı ve Kılıç Timi’ni alarma geçirir. Son bölümde ise Haydar Yüzbaşının hayata döndürüldüğü haberi ailesine haber verilir. Ancak herkesi endişelendiren bir durum vardır. Haydar Yüzbaşıya zerk edilen zehirin panzehirinin bulunması gereklidir. Yoksa Haydar Yüzbaşının hayatta kalması mümkün gözükmemektedir.Detaylar en son haberler son dakika haberleri gelişmeleri star.com.tr'de

SAVAŞÇI 56.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kılıç Timi, Türkmen köyünde Nora’nın silahlı saldırısına uğramıştır. Seyfi vurulurken, Yüzbaşı Kağan da timiyle birlikte henüz kim olduğunu bilmediği keskin nişancının peşine düşer. Karon ise Nora’nın Kılıç Timi’nin eline geçmesini engellemek için bütün olanaklarını zorlasa da bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Kılıç Timi’ni Türkmen köyünden sağ çıkarmamaya kararlı olan Karon, yeni saldırı planı için kolları sıvar. Albay Kopuz ise aldığı istihbaratlar doğrultusunda, gerekli önlemleri alır ve zaman kaybetmeden savaş uçaklarını devreye sokar. Ancak gelişen beklenmedik bir durum karargahı ve Kılıç Timi’ni alarma geçirir.

Savaşçı Pazar 20.00'de FOX'ta!

SAVAŞÇI 55. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kutalmış Paşa aracı ile karargaha dönerken bir grup teröristin saldırısına uğrar. Emir Astsubayı durumunu görmek için baktığında Kutalmış Paşa’nın yaralandığını görür. Çatışma sırasında şoförü yaralanır ama durumu iyidir. Emir astsubayı telefonla karargahı arayarak saldırıya uğradıklarını açıklar.

YÖRÜK HAYDAR’IN KALBİ DURUYOR

Bu sırada hastanede kalbi duran Yörük Haydar’a acil müdahale yapılır. Onu hayata döndürmek için elektro şok verilir. Haydar’ın nabzı tekrar geri gelmiştir. Kutalmış Paşa yardım gelene kadar dayanmaları gerektiğini söyler ama çatışmak için mermileri kalmamıştır. Bu sırada Çiğdem Teğmen ve yanındaki astsubayla imdatlarına yetişir. Teröristleri bertaraf ederler.

KUTALMIŞ PAŞA’DAN KOPUZ ALBAY’A KRİTİK EMİR

Haydar Yüzbaşının hayata döndürüldüğü haberi ailesine haber verilir. Ancak herkesi endişelendiren bir durum vardır. Haydar Yüzbaşıya zerk edilen zehirin panzehirinin bulunması gereklidir. Yoksa Haydar Yüzbaşının hayatta kalması mümkün gözükmemektedir.

Kılıç Timi ve Kopuz Albay karargaha dönerler. Kopuz Albay Kutalmış Paşa’nın yanına gider. Kutalmış, Kopuz’dan Karon'un yandaşlarının bir an önce bulunmasını istiyor. Seyfi ile beraber olan Nora, babasına ulaşarak ona canının tehlikede olduğunu söyler. Seyfi, Karon’a çok sevdiği birinin zor durumda olduğunu ve panzehirin ne olduğunu söylemesini ister. Karon’a panzehiri vermemesi durumunda Nora’yı öldürmekle tehdit eder.

SEYFİ PANZEHİRİN İSMİNİ ÖĞRENİYOR

Karon kızına Seyfi’nin blöf yaptığını söyler. Bu sırada Seyfi silahını ateşler. Karon dehşet içerisinde kalmıştır. Nora ağlayarak panzehirin ismini söylemesini ister. Karon çaresiz panzehirin ismini söyler. Seyfi Kopuz Albay’ı arayarak panzehirin ismini söyler. Yörük Haydar kurtulmuştur.

Yörük Haydar’ın kurtulduğu eşine ve onu bekleyen Bayram ve eşi Hatice’ye söylenir.

SAVAŞÇI DİZİSİ KONUSU



Savaşçı dizisinin akışı 15 Temmuz 2016’dan itibaren başlar. Yüzbaşı Kağan Bozok (Berk Oktay) ve Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) daha önceki davalarda içeri alınmış ve alıkonmuş iki Türk subayıdır. 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası devletin üst kurumları Kopuz’un göreve dönmesini ister. Kopuz, eskiden liderliğini yaptığı “Kılıç Timi” kadrosunun kurulması şartıyla göreve döneceğini söyler. Başlarda itiraz edilse bile sonradan Albay Kopuz’un göreve dönmesi için Kılıç Timi toplanır. Kılıç Timi’nden bazıları ordudan atılmış, bazıları içeri atılmış olsa bile ordudan atılanlar göreve yeniden alınır. Ergenekon ve türü davalarda içeri atılmış askerler içeriden çıkarılır ve görevlerine geri dönerler. Göreve döndükten sonra sınır ötesi harekatlara katılırlar, PKK ile çatışmalara girerler akış bu şekilde devam etmektedir.

SAVAŞÇI DİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berk Oktay(Yüzbaşı Kağan Bozok)



Tim komutanı. Gözüpek, zeki, cesur, inatçı ve kararlı bir subay. Keskin nişancı, yakın dövüşte çok iyi. Körü körüne disiplin konusunda ise berbat. Politik davranmaz, meydan okumayı sever ve asla geri çekilmez. Rasyonel her insanın “deli” gözüyle baktığı tiplerden.



Yıldız Çağrı Atiksoy(Aslı Özkaynak)



Uluslararası Politika konusunda uzman. Tam titri, “Yardımcı Doçent Doktor”… Tv programlarına, tartışmalara çıkar. Ağzı laf yapan, cerbezeli, çekici biri. Bir kaza sonrası Kağan'la tanışırlar. Uzun zamandır ezberlenmiş formüllerle algıladığı kendi ülkesini, Kağan üzerinden yeniden keşfedecektir.



Murat Serezli(Albay Halil İbrahim Kopuz)



Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90’ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.



Fırat Albayram(Üsteğmen Serdar Türkmen)



Ankaralı. Timde Yüzbaşı Kağan'dan sonraki adam. Neşeli, fırlama ve akıllı bir subay. İşkence görmüş, travmatik şeyler yaşamıştır. Tim, hem onu kurtarmak, hem de geri kazanmak için büyük bir mücadele verir. Travma sonrası bu noktaya tekrar gelmesi biraz zaman alacak.