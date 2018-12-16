Savaşçı 59.yeni bölüm fragmanı Savaşçı son 58.bölüm izle FOX TV’de! Sevilen dizi Savaşçı izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Savaşçı yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. FOX TV’nin en iddialı dizisi Savaşçı son bölümde neler oldu? Lazar, Sergey’in cesedini bulur. Telefonla Karon’u arar. Sergey’in öldüğünü söyler. Karon inanamaz. Lazar, her şeyin ters gittiğini söyleyerek “onlarla burada hesaplaşamayız” der. Ancak Karon’un bir planı daha vardır. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’a karargahta olanların ne olduğunu sorar. Kopuz Albay yaşanan olayı anlatınca Kutalmış Paşa ona hak verir ve “eline sağlık” der. Yeni bölümde ise Albay Kopuz timiyle birlikte yaptığı baskında, Karon’u Suriye’deki malikanesinde sürpriz bir şekilde bulmuştur. Ancak Kutalmış Paşa’dan gelen telefon operasyonun seyrini değiştirir. Karon yaptığı planla Albay Kopuz’u ve Kutalmış Paşa’yı zor bir kararın eşiğine getirir. Bu arada Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi ise Pilot Üsteğmen Funda’yla birlikte her şeyden habersiz helikopterle yoldadır. Karon şimdi ele geçirilmiş gibi görünse de, asıl sinsi planını çoktan devreye sokmuştur. İşte Savaşçı son bölümde yaşananlar ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

SAVAŞÇI 58.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Savaşçı’da beklenmedik olaylar!

Albay Kopuz timiyle birlikte yaptığı baskında, Karon’u Suriye’deki malikanesinde sürpriz bir şekilde bulmuştur. Ancak Kutalmış Paşa’dan gelen telefon operasyonun seyrini değiştirir. Karon yaptığı planla Albay Kopuz’u ve Kutalmış Paşa’yı zor bir kararın eşiğine getirir. Bu arada Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi ise Pilot Üsteğmen Funda’yla birlikte her şeyden habersiz helikopterle yoldadır. Karon şimdi ele geçirilmiş gibi görünse de, asıl sinsi planını çoktan devreye sokmuştur.

SAVAŞÇI 57. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Pilot Üsteğmen Funda Turaç’ın babası kızının bir an önce kurtulması için Kopuz Albaya adamını gönderir. Kopuz Albay’dan kızı için istenen fidyeyi ulaştırması istediğinde delirir. Gönderdiği adama ağzına geleni söyleyerek gönderilen para ile kovar.

ÜSTEĞMEN FUNDA KURTULUYOR

Bu sırada Kılıç Timi’ne tuzak kuran Karon’un adamları ile çatışma çıkar. Yörük Haydar ve Sergey amansız bir mücadeleye girer. Yörük Haydar Seregey’in işini bitirir. Kağan Bozok Funda’yı güvenli bölgeye getirerek Bayram Astsubay’a ilk müdahalasini yapması için teslim eder.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

KILIÇ TİMİ’Nİ SEVİNDİREN HABER

Yörük Haydar Kılıç Timi’ne Sergey’in işini bitirdiğini anlatınca herkes çok sevinir. Bu arada Kılıç Timi’ni almak için helikopter gelecektir. Helikopterin onları almaya geleceği yere kadar uzun bir yol vardır. Funda yürüyebileceğini söyler. Kağan Bozok razı olmasa da Funda’nın kararlı tavrı karşısında geri adım atar ve yola çıkarlar.

“ELİNE SAĞLIK KOPUZ”

Lazar, Sergey’in cesedini bulur. Telefonla Karon’u arar. Sergey’in öldüğünü söyler. Karon inanamaz. Lazar, her şeyin ters gittiğini söyleyerek “onlarla burada hesaplaşamayız” der. Ancak Karon’un bir planı daha vardır. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’a karargahta olanların ne olduğunu sorar. Kopuz Albay yaşanan olayı anlatınca Kutalmış Paşa ona hak verir ve “eline sağlık” der.

KOPUZ ALBAYDAN ÖLMEYİN TALİMATI

Lazar, Karon’un talimatı ile teröristlerle buluşur. Bu sırada Kılıç Timi’ni almak için gelen helikopter görünür. Teröristlerin başı helikopteri düşürme talimatı verir. Yoğun ateş altındaki helikopter pilotu telsizle karargaha haber verir. Kopuz Albay’ı arayan Kağan Yüzbaşı, buluşma noktasına ulaştıklarını söyler. Kopuz Albay helikopterin uçaksavar ateşi altında olduğunu ve geri döndüğünü söyler. Kılıç Timi başlarının çaresine bakacaktır. Kopuz Albay Kağan Yüzbaşıya destek gelene kadar ölmemeleri talimatını verir.

SAVAŞÇI OYUNCU KADROSU

Künye

YAPIM: LİMON FİLM

YAPIMCI: HAYRİ ASLAN

YÖNETMEN: DOĞAN ÜMİT KARACA

SENARYO: SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: CENGİZ FAZLIOĞLU

GENEL KOORDİNATOR: FARUK UÇAN

MÜZİK: ALPAY GÖLTEKİN - ZEYNEP ALASYA - CANER ÖZKAN

OYUNCULAR; Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt), Müjde Uzman (Üsteğmen Funda Turaç), Burç Kümbetlioğlu (Başçavuş Bayram Bayat), Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen), Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Galip Aygün), Uğur Biçer (Üstçavuş Emre Durmuş), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca), Nazan Diper (Selver Bozok), Yeliz Akkaya (Hatice Bayat), Onur Özaydın (Kubilay Ketenci), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç), Zeki Ocak (Sami Çelik), Serhat Nalbantoğlu (General), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay)

SAVAŞÇI KONUSU NEDİR?

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.. Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

Savaşçı oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Hakan Dinçkol, Alican Albayrak ve Uğur Biçer yer alıyor.

"Savaşçı" dizisi 2200 yıllık bir destanı anlatacak!

Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla “Bordo Bereliler”e mensup bir timin hikayesini anlatan Savaşçı, öyküsü, anlatımı ve yapım standartları ile Türk televizyonlarında da bir ilk olacak. Onlar, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan kahramanlar.

Onlar ölümün, yaşamın, ülke ve onurun tüm ağırlığını genç omuzlarında bayrak gibi taşıyanlar. Onlar vatan sevgisinden söz etmek yerine, vatana en değerli şeylerini, canlarını adayanlar. Onlar Türkiye’nin sıkılmış yumrukları; onlar Türk Ordusunun gözbebeği.

Onlar Çin sarayında Kürşat, Malazgirt’te süvari, Tuna’da akıncı, Sakarya’da kuvvacı, Kıbrıs’ta mücahit.

Savaşçı, kan ve canla, özveri ve sevgiyle, ter ve gözyaşıyla tutuşmuş, hiç sönmeyecek bir ocağın öyküsü.

Ama isimleri daima aynı: Mehmetçik!