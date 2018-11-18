Savaşçı dizisi 55.yeni bölüm fragmanı yayında mı Savaşçı 54.son bölüm FoxTv izleme linki

Savaşçı dizisi 55.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Savaşçı 54.son bölüm FoxTv izleme linki neler oldu? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın yaptığı Savaşçı 54.son bölümü ile unutulmaz bir sahneyle selamlıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyen sahneleriyle büyük ilgiyle izlenen ekranların sevilen dizisi Savaşçı 54.son bölümde; Kılıç Timi akıllarındaki bu soruyla Haydar’ın yanına koşarken, Albay Kopuz da Türk Birliği askerleriyle birlikte Amerikalı askerlerin engelini aşmak için canını ortaya koyar. Ancak Kılıç Timi ve Kopuz Albay’dan gelen haberler karargahta büyük bir gerilime sebep olur. Kutalmış Paşa yaptığı plan doğrultusunda harekete geçerken zaman gittikçe daralmaktadır. Bu arada Karon boş durmaz, Kılıç Timi’nin içinde bulunduğu durumdan faydalanır ve çevirdiği şeytani oyunla Türkiye’yi uluslararası büyük bir krizin eşiğine sürüklemeyi amaçlar. Savaşçı dizisi 55.yeni bölüm fragmanı ve 54.son bölüm detayları star.com.tr'de.

SAVAŞÇI 55.BÖLÜM FRAGMANI

Savaşçı dizisi 55.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı Fragman görüntüsü yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

Savaşçı yeni bölümüyle Pazar akşamı 20.00’de FOX’ta!

SAVAŞÇI 54.BÖLÜM ÖZETİ

Selçuk, Yörük Haydar’ı asıldığı ipten kurtarabildi mi?

Kılıç Timi akıllarındaki bu soruyla Haydar’ın yanına koşarken, Albay Kopuz da Türk Birliği askerleriyle birlikte Amerikalı askerlerin engelini aşmak için canını ortaya koyar. Ancak Kılıç Timi ve Kopuz Albay’dan gelen haberler karargahta büyük bir gerilime sebep olur. Kutalmış Paşa yaptığı plan doğrultusunda harekete geçerken zaman gittikçe daralmaktadır.

Bu arada Karon boş durmaz, Kılıç Timi’nin içinde bulunduğu durumdan faydalanır ve çevirdiği şeytani oyunla Türkiye’yi uluslararası büyük bir krizin eşiğine sürüklemeyi amaçlar...

SAVAŞÇI 54.BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 54.BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 53.SON BÖLÜM ÖZETİ

Yüzbaşı Kağan kendisine gelen paketten Karon’un parası çıkınca hemen harekete geçer. General Kutalmış ve Albay Kopuz ise Karon’un Yüzbaşı Haydar’ı kaçırdığını ima ettiği tehdit telefonuyla karşı karşıya kalmışlardır. Kopuz Albay hemen Haydar’a ulaşmaya çalışırken, karargah da alarma geçer. Ancak Haydar’dan bir iz yoktur.



Bu arada Lazar ve adamları kaçırdıkları Haydar’la birlikte sınırı geçmeye çalışırlar. Ama Haydar boş durmaz, yaptığı bir planla ellerinden kurtulmaya çalışır. Haydar’ın bu çabası olayların seyrini değiştirirken, Kılıç Timi de Yörük Haydar’ı kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundadır.

SAVAŞÇI DİZİSİ KONUSU



Savaşçı dizisinin akışı 15 Temmuz 2016’dan itibaren başlar. Yüzbaşı Kağan Bozok (Berk Oktay) ve Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) daha önceki davalarda içeri alınmış ve alıkonmuş iki Türk subayıdır. 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası devletin üst kurumları Kopuz’un göreve dönmesini ister. Kopuz, eskiden liderliğini yaptığı “Kılıç Timi” kadrosunun kurulması şartıyla göreve döneceğini söyler. Başlarda itiraz edilse bile sonradan Albay Kopuz’un göreve dönmesi için Kılıç Timi toplanır. Kılıç Timi’nden bazıları ordudan atılmış, bazıları içeri atılmış olsa bile ordudan atılanlar göreve yeniden alınır. Ergenekon ve türü davalarda içeri atılmış askerler içeriden çıkarılır ve görevlerine geri dönerler. Göreve döndükten sonra sınır ötesi harekatlara katılırlar, PKK ile çatışmalara girerler akış bu şekilde devam etmektedir.

SAVAŞÇI DİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berk Oktay(Yüzbaşı Kağan Bozok)



Tim komutanı. Gözüpek, zeki, cesur, inatçı ve kararlı bir subay. Keskin nişancı, yakın dövüşte çok iyi. Körü körüne disiplin konusunda ise berbat. Politik davranmaz, meydan okumayı sever ve asla geri çekilmez. Rasyonel her insanın “deli” gözüyle baktığı tiplerden.



Yıldız Çağrı Atiksoy(Aslı Özkaynak)



Uluslararası Politika konusunda uzman. Tam titri, “Yardımcı Doçent Doktor”… Tv programlarına, tartışmalara çıkar. Ağzı laf yapan, cerbezeli, çekici biri. Bir kaza sonrası Kağan'la tanışırlar. Uzun zamandır ezberlenmiş formüllerle algıladığı kendi ülkesini, Kağan üzerinden yeniden keşfedecektir.



Murat Serezli(Albay Halil İbrahim Kopuz)



Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90’ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.



Fırat Albayram(Üsteğmen Serdar Türkmen)



Ankaralı. Timde Yüzbaşı Kağan'dan sonraki adam. Neşeli, fırlama ve akıllı bir subay. İşkence görmüş, travmatik şeyler yaşamıştır. Tim, hem onu kurtarmak, hem de geri kazanmak için büyük bir mücadele verir. Travma sonrası bu noktaya tekrar gelmesi biraz zaman alacak.