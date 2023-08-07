Şebeke oyuncuları kimlerdir? Şebeke dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Şebeke oyuncuları, dizi platformu Tabii'nin ardından TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan diziyi takip edenler tarafından merak ediliyor. Şebeke dizisiyle birbirinden başarılı oyuncular ve özgün konusu olan bir hikaye izleyiciyle buluşacak. Peki Şebeke dizisi oyuncuları kimlerdir? Şebeke oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Şebeke dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

ŞEBEKE OYUNCULARI KİMLERDİR?



Şebeke dizisinde; Pelin Karahan, Furkan Palalı, Eren Hacısalihoğlu, Ceyda Ateş, Savaş Satış, Mehmet Polat ve Ercan Demirel gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

ŞEBEKE DİZİSİ OYUNCU KADROSU



Furkan Palalı - Ali Hanoğlu

Pelin Karahan - Tuğba

Eren Hacısalihoğlu - Akın

Ceyda Ateş - Çiğdem

Savaş Satış

Mehmet Polat

Ercan Demirel

ŞEBEKE DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Şebeke, Medyafikir Kulübü imzalı, TRT'nin dijital platformu olan Tabii'de yayımlanan aksiyon türündeki dizidir.

Devlete sızmış bir terör örgütünü anlatan Şebeke dizisinin yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu otururken, senaryosunu İbrahim Elma kaleme alıyor.

Bir gazeteci, devletin her biriminde mensupları olan çok gizli bir örgütü araştırırken infaz edilince, Başkomiser Ali bu cinayetin faillerini ve örgütü araştırmaya başlar. Ancak bu süreçte, etrafı hainlerle dolu olan Ali'yi zorlu bir mücadele beklemektedir.