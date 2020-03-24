Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 15. yeni bölümde Sancar intikam peşinde!

24 Mart 2020 Salı 12:50 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 12:50

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Her hafta Pazartesi günü yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde Nare yumuşak davranmaktan vazgeçer, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar'ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır. Dizinin son bölümünün ardından ' Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz ve Nare'nin gizli gizli fotoğraflarını abisi Nejdet'e çektiren Menekşe, fotoğrafları Sancar'a gösterdiği anda beklemediği bir tepki ile yüz yüze kalır. Sancar, kızının annesinin namusuna dil uzatan Menekşe'yi evine götürür. Akın'ı eline geçiren Sancar onun iyileşmesi için özel bir doktor tutar. Hesaplaşma ise Akın'ın kendisini iyi hissetmesinden sonra başlayacaktır.

SEFİRİN KIZI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

SEFİRİN KIZI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Sefirin Kızı 15. yeni bölüm 30 Mart Pazartesi saat 20.00'da Star Tv ekranlarında olacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar'a aldırtmamaya yeminlidir.

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar'ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

Sancar ise Nare'nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare'yi. Ama Gediz, Sancar'ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare'ye olan sevdasından ve kıskançlığından...

DİZİYE ARA VERİLECEK

Koronavirüs salgını nedeniyle dizi ekibinin sağlığını riske atmamak için setin durdurulmasına karar verildi. Çarşamba günü bölüm çekimleri bittikten sonra sete bir süre ara verilecek.