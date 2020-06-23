Sefirin Kızı 17. son bölüm izle! Sefirin Kızı son bölüm (sezon finali) full izle

23 Haziran 2020 Salı 13:21 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 13:21

StarTv ekranlarının beğeniyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı, dün akşam 17. son bölümü (Sezon finali) ile ekranlara ara verdi. Sefirin Kızı dizisinin sezon finali bölümünde; Nare çocuğunu ararken, Akın'ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman'dan Melek'i kullanarak Nare'yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman'ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar'ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur. Sefirin Kızı 17. son bölüm izle! Sefirin Kızı son bölüm (sezon finali) full izleme sayfası haberimizde.

SEFİRİN KIZI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sefirin Kızı dizisi 17. son bölümüyle sezon finali yaptı. Pandemi dolayısıyla bir süre çekimleri ertelenen ve ardından yeniden çekimleri yapılan dizinin yeni sezona birçok dizide olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor.



Sefirin Kızı son bölümde Nare ve Sancar Melek’i bulabilmek uğruna seferber olurken Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek olan Sefirin Kızı sezona bomba bir bölümle veda etti. Sefirin Kızı dizisi geçtiğimiz akşam yayınladığı 17. son Bölüm ile izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk bölümü 2019 yılında yayınlanan yapım ilk günden bu yana büyük izleyici kitlesine ulaşırken özellikle başrolleri ile çok konuşulmuş ve adından söz ettirmişti. Sefirim kızı sezon finali ile ekranlara veda ederken milyonlarca izleyici Sefirin Kızı yeni sezon için bekleyişe geçti.



SEFİRİN KIZI 17. SON BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL İZLE!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

‘Bu destan denizin dibinde başladı, orda bitmez ki”

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek'in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz'i tüm bu olayların ortasına taşır.

Nare çocuğunu ararken, Akın'ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman'dan Melek'i kullanarak Nare'yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman'ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar'ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.

Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?

Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?