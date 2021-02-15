15 Şubat 2021 Pazartesi 20:50 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:50

Sefirin Kızı 40. bölümüyle izleyiciyi duygulandırdı. Star Tv'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 40. bölümde; Annesini özleyen Melek'in gözyaşları izleyenleri hüzne boğdu. Ekrana gelen son bölümde Mavi, Melek'in acısını ilk gören kişi olur. Kendi acısına rağmen Sancar'a Melek konusunda destek olmaya çalışır. İşte kaçıranlar için Star Tv Sefirin Kızı son bölümü full izlemek isteyenler, Puhu Tv Sefirin Kızı 40. bölüm izleme linki haberimizden ulaşabilirler. CANLI izlemek için buraya tıklayınız.

Sefirin Kızı 40. bölümde; Kahraman'la yaptığı planı boşa çıkan Halise farklı bir oyun kurmaya karar verir. Mavi'ye yemekte sorular soran Halise, ağzının payını alır. Sefirin Kızı 40. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler. Sefirin Kızı son bölüm full izle!

SEFİRİN KIZI 40. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Sefirin Kızı 40. bölümde; Birbirlerinin yaralarını gören Sancar ve Mavi arasında artık çok başka bir bağ vardır. Mavi'nin başı polisle belaya girdiğinde de Sancar onu bir an olsun yalnız bırakmaz.

Kahraman'la yaptığı planı boşa çıkan Halise farklı bir oyun kurmaya karar verir. Mavi'yi dışarıda değil kendini en güçlü hissettiği yer olan konakta yenecektir. Ancak Mavi'nin daha önce Sancar'ın hayatına giren hiçbir kadına benzemediğini anlaması çok da uzun sürmez.

Melek'in babasıyla ilgili kaygıları artarken Mavi ile beklenmedik tanışmaları ikisinin kalbinde de başka yerlere dokunur. Melek'in küçücük bir bakışı bile Mavi'nin içinde depremler yaratmaya yeter.

Elvan'ın yeni dükkan telaşı devam ederken komşusu Bora ile Mavi'nin yolları da tekrar kesişir. Mavi sürpriz bir karar alırken Bora da Mavi'nin yüreğini acıtan derdini Elvan'dan öğrenir. Elvan ise kendini, Bora'yı merak etmekten alamaz.

Evladını kaybetse de hala bir anne olan Mavi, aslında Melek'in acısını da ilk gören olur. Kendi acısına rağmen Sancar'a Melek konusunda destek olmaya çalışır. Ne var ki babasını asla paylaşmak istemeyen Melek, çocuk kalbinin çektiği acıyla kendisini tehlikeli bir yola sürükleyecektir.