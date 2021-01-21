Sefirin Kızı dizisinden bir bomba ayrılık haberi daha!

21 Ocak 2021 Perşembe 13:10 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 13:10

Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle Sefirin Kızı'na veda etmesinin ardından bir ismin daha ayrılacağı iddia edildi. İddialara göre Sefirin Kızı'nın 'Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda edecek.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kaygılaroğlu, diziye 1-2 bölüm içinde veda edecek.

Neslihan Atagül ayrıldı, Tuba Büyüküstün dahil oldu



Oyuncu Tuba Büyüküstün, Neslihan Atagül'ün sağlık problemleri nedeniyle ayrıldığı Sefirin Kızı kadrosuna katıldı. Engin Akyürek; Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Zerrin Sümer birlikte rol alacak olan Büyüküstü, duygularını Instagram hesabından paylaştı.

38 yaşındaki oyuncu mesajında "Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, bu sektördeki ilk yıllarımda tanıştığım sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star TV ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyen bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle. Hoşbuldum. Yakında görüşmek üzere" dedi.