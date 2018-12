Sen Anlat Karadeniz 34.yeni bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz son 33.bölüm izle ATV’de

Sen Anlat Karadeniz 34.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Sen Anlat Karadeniz son 33.bölüm izle ATV’de! Ekranların reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz izleyicisini büyülüyor. Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Son bölümde Tahir ve Nefes eve geldiklerinde Nazar telefonla onları arar. Nefes’e Fatih’in vurulduğunu haber verir. Eve girmeden aceleyle hastaneye giderler. Cemil’i alacakları sıkıştırmaktadır. Karısı Türkan arar. Cemil’e Mercan’ın kendisini asmadığını bunu Vedat’ın yaptığını söyler. Cemil duydukları karşısında silahını beline takar Vedat’ın peşine düşer. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümüne dair iki fragman paylaşıldı. Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’in 33. bölüm fragmanlarına Tahir’in kaybolduğu haberi ön plana çıkıyor. Öte yandan ceset görüntüsü dikkat çekiyor. İşte, tüm bu gelişmeler ve daha fazlasını gözler önüne seren fragmanlar haberimizde yer alıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisi hakkında en son gelişmeler ve son dakika haberler star.com.tr’de…

SEN ANLAT KARADENİZ 33.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karadeniz'e sığınan Tahir fırtınada kaybolur. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir'in peşine düşer. Nefes Tahir'i bulabilecek mi yoksa Karadeniz sevdalarına mezar mı olacak? Nazar, ailesini tercih edip Murat'a sırt çevirirken Murat ısrarcıdır. Körkütük sarhoş halde Nazar'ın kapısına dayanan Murat'a Nazar ne cevap verecek? Tahir'den ayrı kalmaya dayanamayan Yiğit yataklara düşer. Tahir ve Nefes, Yiğit için seferber olurken Vedat ayrılık haberini almıştır. Nefes oğlu için çırpınırken, Vedat bu ayrılıktan nasıl faydalanacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 32. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fatih’in vurulmasından sonra Murat onu hastaneye yetiştirmeye çalışır. Fatih’in durumu ağırdır. Sevdiği Berrak’ın kucağında ağzından dökülen sözcükler Murat’ı gözyaşlarına boğar. Sonunda hastaneye varırlar. Sedyeye konduğunda Fatih’in bilinci yerinde değildir.

CEMİL MERCAN’I VEDAT’IN ASTIĞINI ÖĞRENİYOR

Tahir ve Nefes eve geldiklerinde Nazar telefonla onları arar. Nefes’e Fatih’in vurulduğunu haber verir. Eve girmeden aceleyle hastaneye giderler. Cemil’i alacakları sıkıştırmaktadır. Karısı Türkan arar. Cemil’e Mercan’ın kendisini asmadığını bunu Vedat’ın yaptığını söyler. Cemil duydukları karşısında silahını beline takar Vedat’ın peşine düşer.

FATİH’İ VEDAT’IN ADAMI VURUYOR

Tahir yolda Murat’ı arar. Ne olduğunu sorar. Murat Fatih’in kendi yüzünden vurulduğunu söyler. Tahir kimin vurduğunu sorunca Vedat’ın adamları olduğunu söyler. Bu arada Nazar’ın yanına gelen Türkan kızının halini görünce gözyaşlarına boğulur. Ana kız birbirlerine sarılıp ağlarlar.

MURAT FATİH’İN NASIL VURULDUĞUNU ANLATIYOR

Tahir hastanede Murat’ı bulur. Birbirlerine sarılırlar. Murat gözyaşları içinde Vedat’ın adamlarının Fatih’i nasıl vurduğunu anlatır. Cemil hışımla Vedat’ın evine gelir. Belinden silahını çıkarır. Vedat’a bağırır. Kızı Nazar ve karısını orada bulur. Nazar ağlayarak babasına sarılır. Cemil Vedat’ın adını haykırır.

FİKRET’TEN VEDAT’A BÜYÜK DARBE

Vedat Fikret’in evinde beklerken Tahir telefonla arar. “Bensiz de yapamıyorlar” der ama telefona cevap vermez. Bu sırafa Fikret gelmiştir. Vedat’a hayırdır diyerek orada ne işi olduğunu sorar. Vedat Nazar’ın canını sıktığını ve onu dövdüğünü anlatır. Fikret çok öfkelenir. Vedat’a tokat atar. Vedat ne yapacağını şaşırır onun üzerine yürümeye kalkınca, Fikret’in adamları mani olur. Ancak Fikret beklenmedik bir hamle yaparak belinden silahi çıkarır ve Vedat’ın eline verir. Ondan kendisini vurmasını ister. Adamlarına Vedat’ın tetiği çekip kendisini vurması durumunda oradan elini kolunu sallayarak gitmesine izin vermelerini ister. Vedat iyiden iyiye ne yapacağını şaşırmıştır. Fikret bir hamle daha yaparak silahın horozunu da kaldırarak hadi vur der. Vedat tetiği çekemez.

TAHİR VEDAT’A HESAP SORMAYA GİDİYOR

Tahir, Vedat’ı bulmak için evine doğru yola çıkmak için hamle yapınca Ali engel olmaya çalışır ama başaramaz. Vedat Fikret’in evinden dönerken adamı arar ve Fatih’in vurulduğunu ve Cemil’in de evinde olduğunu onu aradığını haber verir. Nefes Tahir’i telefonla arar ama cevap veren olmaz. Nefes Ali’yi arar ve Tahir’in bir delilik yapmasına engel olmasını ister.

MERCAN GERÇEĞİ SÖYLÜYOR

Cemil, kızları Mercan ve Nazar’ı karşısına alır. Mercan’a duyduklarının doğru olup olmadığını sorar. Mercan doğru olduğunu söyleyince hışımla evden çıkar. Karısı engel olmaya çalışır ama başaramaz.

TAHİR FATİH’İ VURANIN PEŞİNDE

Tahir ve Murat Vedat’ın evine gelir. Her ikisi de silahlarını çıkarmıştır. Tahir Vedat’ın adını haykırır. Vedat gelince Fatih’i vuranın nerede olduğunu sorar. Vedat’tan onu kendilerine teslim etmesini ister. Vedat Tahir’e kardeşine onların kendi evinde ne aradıklarını sormasını ister. Bu arada Ali yanında polislerle yetişmiştir. Vedat’ı kelepçeler ve karakola götürür.

ALİ VEDAT’I SERBEST BIRAKIYOR

Tahir hastaneye geri gelir. Nefes Fatih’in vurulduğunu Saniye ve diğerlerine haber vermeleri gerektiğini söyler. Bu arada Komiser Ali Mustafa’yı arayarak hastaneye gitmesini ister. Mustafa ne olduğunu sorar. Ali Fatih’in vurulduğunu söyler. Ali Vedat’ı sorgulamak için sorgu odasına iner. Vedat hata yaptığını söyleyerek olayın nasıl gerçekleştiğini anlatır. Ali çaresiz kalmıştır. Vedat’ı nezarette tutmak için sebebi kalmamıştır. Vedat’ı kovar.

SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe

Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.

İrem Helvacıoğlu

Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

Mehmet Ali Nuroğlu

Vedat Sayar

35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa “niye yolumda duruyorsun” diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.

Sinan Tuzcu

Mustafa Kaleli

35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.

Gözde Kansu

Eyşan Sayar

35 yaşında. Vedat'ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat'la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.

Öykü Gürman

Asiye Kaleli

29 yaşında. Mustafa'nın “Oy Asiyem” karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.