Sen Anlat Karadeniz 35.yeni bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz son 34.bölüm izle ATV’de

Sen Anlat Karadeniz 35.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Sen Anlat Karadeniz son 34.bölüm izle ATV’de! Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu? Arama motoru Google her yıl olduğu gibi bu yıl içerisinde en çok arananları yayınladı. Türkiye'de diziler kategorisinde zirvenin sahibi Sen Anlat Karadeniz oldu. Dizi severleri ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler oldu? Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? Son bölümde ise Nazar Esma’yı arayarak Vedat’tan boşanma davası açacağını söyler. Bu sırada yanında olan Nefes Esma’ya, “Vedat’tan ben kurtulamadım ama Nazar kurtulur inşallah” der. Ali sonunda Tahir’in evine gider. Ali, Mustafa’ya teknesinin limanda olmadığını ve Tahir’in arabasını da rıhtımda gördüğünü söyler. Bu sırada yanlarına gelen Saniye ne olduğunu sorar. Ali Tahir’i merak ettiği için geldiğini söyler. Mustafa ve Ali koşarak arabalarına binerek Tahir’i aramaya giderler. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisi hakkında son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr'de...

SEN ANLAT KARADENİZ 34.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak?

Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler. Tüm çabalarına rağmen Nefes'in yıkılmadığını gören Vedat kolları sıvar. Vedat, Nefes'in işini bozunca altta kalmayan Asiye intikam planı yapar. Vedat hiç beklemediği bir anda kadınların saldırısına maruz kalır.

SEN ANLAT KARADENİZ 33. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tahir, Nefes’in yanından ayrıldıktan sonra tekne ile Karadeniz’e açılır. Sabah Yiğit Tahir’in adını sayıklayarak gözleri yaşlı uyanır. Bu arada Karadeniz’deki fırtına yüzünden 5 balıkçı teknesinin alabora olduğu, bunlardan birininde kayıp olduğu haberi gelir.

ALİ TAHİR’İN ARACINI LİMANDA GÖRÜYOR

Alabora olan teknelerden birinden olduğu düşünülen bir ceset karaya vurmuştur. Komiser Ali limana gelerek balıkçılarla konuşur. Bu sırada Tahir’in aracını görür. Ali telefonla Mustafa’yı arar. Mustafa hastanede Fatihten gelecek bir haberi beklemektedir. Ali Tahir’i sormaya cesaret edemez.

KIYIYA VURAN CESET RÜSTEM’İN

Bu kez Murat’ı arar. Ona da Tahir’i soramaz. Telefonla tekrar tekrar Tahir’i arar ama Tahir’in telefonuna ulaşılamamaktadır. Ali polislerle birlikte morga giderek cesedi teşhis eder. Ceset Tahir’e ait değildir. Ceset hapishaneden kaçan Rüstem’e aittir.

RÜSTEM’İ DENİZE ATTIRAN FİKRET

Rüstem’i denize attıran Fikret’tir. Fikret Rüstem’in cesedinin kıyıya vurduğu haberini alır almaz Vedat’ı arar ve durumu haber verir ve “Rüstem defteri kapandı gözünaydın” der. Vedat bu haberden sonra Fikret’in bir şeylerin peşinde olduğunu düşünür.

Nazar Esma’yı arayarak Vedat’tan boşanma davası açacağını söyler. Bu sırada yanında olan Nefes Esma’ya, “Vedat’tan ben kurtulamadım ama Nazar kurtulur inşallah” der. Ali sonunda Tahir’in evine gider. Ali, Mustafa’ya teknesinin limanda olmadığını ve Tahir’in arabasını da rıhtımda gördüğünü söyler. Bu sırada yanlarına gelen Saniye ne olduğunu sorar. Ali Tahir’i merak ettiği için geldiğini söyler. Mustafa ve Ali koşarak arabalarına binerek Tahir’i aramaya giderler.

TAHİR HAYATTA

Nefes o sırada eve gelir ve Saniye Tahir’in fırtınada kaybolduğunu söyler. Nefes ağlayarak evden çıkar. Ali ve Mustafa limana gelir. Bir tekneye atlarlar ve Tahir’i bulmak için denize açılırlar. Bu sırada Tahir, karaya vuran teknede gözlerini açar. Şaşkınca etrafına bakar. Olalı biteni anlamaya çalışır.

NEFES TAHİR’İ BULMAK İÇİN DENİZE AÇILIYOR

Murat ve Berrak hastanede Fatih’in başında beklemektedir. Murat Berrak’a Fatih’in onu nasıl sevdiğini anlatır. Tam bu sırada Fatih gözlerini açar. Nerde olduğunu sorar, Murat’da “Cennettesin aha bu da huri” der. Nefes İdris’le buluşur. Ona Tahir’in denizde kaybolduğunu söyleyerek bir tekne bulmasını ister. İdris babasından bir tekne alır. Nefes ile birlikte onlar da denize açılır.

NAZAR BOŞANACAĞINI VEDAT’A SÖYLÜYOR

Nazar Vedat’ın evine gelir. Vedat’a “boşanacağım senden” der. Vedat şaşırır. “Bu Murat’a kavuşma telaşı mı” der. Nazar, Murat’tan da baası için uzak duracağını söyler. Vedat, boşanma işini unutmasını söyler. Nazar kararlı olduğunu söyleyerek gitmek ister ama Vedat kolundan tutar. Nazar, “Ne yapacaksın dövecek misin?” der. Vedat bu sırada Fikret’in ona söylediklerini hatırlar. Nazar’a boşanma olmayacak diyerek gitmesine izin verir.

VEDAT’IN BABASINI ÖLDÜREN FİKRET

Vedat soluğu Fikret’in evinde alır. Nazar’ın boşanmak istediğini anlatır. Fikret, “Sen kızı sürekli döv. Ne yapmasını bekliyordun” der. Vedat ise o istediği için durduğunu söyleyerek. Mutlu aile tablosunu devam ettirmek için boşanmayacağını söyler. Fikret ise “Gırtlağını kesip öldürdüğüm babana ne kadar da benziyorsun” der. Vedat şoke olur. Babasını nerden tanıdığını sorunca Fikret her şeyi anlatır. Vedat’ın gözlerinden yaşlar boşanır.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe

Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz’i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.

İrem Helvacıoğlu

Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat’a satılmış. On yedisinde Yiğit’i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

Mehmet Ali Nuroğlu

Vedat Sayar

35 yaşında. Sayar Beton’un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes’in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa “niye yolumda duruyorsun” diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes’i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.

Sinan Tuzcu

Mustafa Kaleli

35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum’u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.

Gözde Kansu

Eyşan Sayar

35 yaşında. Vedat’ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat’la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.

Öykü Gürman

Asiye Kaleli

29 yaşında. Mustafa’nın “Oy Asiyem” karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz’in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz’in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa’sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.