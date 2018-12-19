Sen Anlat Karadeniz 36.yeni bölüm fragmanı yayında mı ATV Sen Anlat Karadeniz son 35.bölüm izleme linki
Sen Anlat Karadeniz 36.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Sen Anlat Karadeniz 35.son bölüm ATV izleme linki Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Vedat ölecek mi? Sen Anlat Karadeniz oyuncu kadrosunda kimler var Sen Anlat Karadeniz dizi konusunda kimler var sorularına ilişkin araştırma yapan dizi izleyicileri için detayları bu haberimizde derledik. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 35.son bölümü ile reyting sıralamasında ikinci sırada yer aldı. İlk sırada yer alan Diriliş Ertuğrul'dan sonra Sen Anlat Karadeni'de bu hafta izleyicileri ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz 35.son bölümünde Kadınlar Vedat'ı kaçırırlar. Zafer naraları atarken karşılarına polis çıkması her şeyi değiştirir. Kadınlar bu işten nasıl sıyrılacaklar? Nefes Lezzetler'in kurulduğunu öğrenen Saniye, oğullarının karşısına dikilir. Analarıyla yüzleşen Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı'nın kapıları kapanır. Vedat'ı öldürmeye karar veren Mercan herkesten gizli harekete geçer. Boynundaki ilmekle Vedat, şimdi Mercan'ın konumuna düşer. Yapımcılığını Osman Sınav – Sinegraf’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav’ın yer aldığı, kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı dizi Sen Anlat Karadeniz 36.yeni bölüm fragman görüntüleri ve 35.son bölüm izleme linki star.com.tr haber sitemizde.
Sen Anlat Karadeniz 36.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Sen Anlat Karadeniz 35.son bölüm ATV izleme linki Sen Anlat Karadeniz oyuncu kadrosunda kimler var Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Vedat ölecek mi? Sen Anlat Karadeniz dizi konusunda kimler var sorularına ilişkin araştırma yapan dizi izleyicileri için detayları bu haberimizde derledik. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 35.son bölümü ile reyting sıralamasında ikinci sırada yer aldı. İlk sırada yer alan Diriliş Ertuğrul'dan sonra Sen Anlat Karadeni'de bu hafta izleyicileri ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz 35.son bölümünde Kadınlar Vedat'ı kaçırırlar. Zafer naraları atarken karşılarına polis çıkması her şeyi değiştirir. Kadınlar bu işten nasıl sıyrılacaklar? Nefes Lezzetler'in kurulduğunu öğrenen Saniye, oğullarının karşısına dikilir. Analarıyla yüzleşen Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı'nın kapıları kapanır. Vedat'ı öldürmeye karar veren Mercan herkesten gizli harekete geçer. Boynundaki ilmekle Vedat, şimdi Mercan'ın konumuna düşer. Yapımcılığını Osman Sınav – Sinegraf’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav’ın yer aldığı, kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı dizi Sen Anlat Karadeniz 36.yeni bölüm fragman görüntüleri ve 35.son bölüm izleme linki star.com.tr haber sitemizde.
SEN ANLAT KARADENİZ 36.BÖLÜM FRAGMANI
Reytingleriyle de büyük dikkat çeken Sen Anlat Karadeniz 36.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri Atv'de yayına girmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.
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SEN ANLAT KARADENİZ 35.BÖLÜM ÖZETİ
"Senin cehennemin burası!"
Sen Anlat Karadeniz 35.bölümünde bu hafta Kadınlar Vedat'ı kaçırırlar. Zafer naraları atarken karşılarına polis çıkması her şeyi değiştirir. Kadınlar bu işten nasıl sıyrılacaklar? Nefes Lezzetler'in kurulduğunu öğrenen Saniye, oğullarının karşısına dikilir. Analarıyla yüzleşen Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı'nın kapıları kapanır. Vedat'ı öldürmeye karar veren Mercan herkesten gizli harekete geçer. Boynundaki ilmekle Vedat, şimdi Mercan'ın konumuna düşer.
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM - ATV CANLI İZLE
SEN ANLAT KARADENİZ 34.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Asiye'nin planı ne?
Sen Anlat Karadeniz 34.son bölümünde Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler. Tüm çabalarına rağmen Nefes'in yıkılmadığını gören Vedat kolları sıvar. Vedat, Nefes'in işini bozunca altta kalmayan Asiye intikam planı yapar. Vedat hiç beklemediği bir anda kadınların saldırısına maruz kalır.
SEN ANLAT KARADENİZ 35.BÖLÜM FRAGMANI
SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU
Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.
SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCU KADROSU
Ulaş Tuna Astepe
Tahir Kaleli
Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.
İrem Helvacıoğlu
Nefes Zorlu
24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.
Mehmet Ali Nuroğlu
Vedat Sayar
35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa “niye yolumda duruyorsun” diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.
Sinan Tuzcu
Mustafa Kaleli
35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.
Gözde Kansu
Eyşan Sayar
35 yaşında. Vedat'ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat'la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.
Öykü Gürman
Asiye Kaleli
29 yaşında. Mustafa'nın “Oy Asiyem” karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.
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