Sen Anlat Karadeniz 36.yeni bölüm fragmanı yayında mı ATV Sen Anlat Karadeniz son 35.bölüm izleme linki

Sen Anlat Karadeniz 36.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Sen Anlat Karadeniz 35.son bölüm ATV izleme linki Sen Anlat Karadeniz oyuncu kadrosunda kimler var Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Vedat ölecek mi? Sen Anlat Karadeniz dizi konusunda kimler var sorularına ilişkin araştırma yapan dizi izleyicileri için detayları bu haberimizde derledik. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 35.son bölümü ile reyting sıralamasında ikinci sırada yer aldı. İlk sırada yer alan Diriliş Ertuğrul'dan sonra Sen Anlat Karadeni'de bu hafta izleyicileri ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz 35.son bölümünde Kadınlar Vedat'ı kaçırırlar. Zafer naraları atarken karşılarına polis çıkması her şeyi değiştirir. Kadınlar bu işten nasıl sıyrılacaklar? Nefes Lezzetler'in kurulduğunu öğrenen Saniye, oğullarının karşısına dikilir. Analarıyla yüzleşen Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı'nın kapıları kapanır. Vedat'ı öldürmeye karar veren Mercan herkesten gizli harekete geçer. Boynundaki ilmekle Vedat, şimdi Mercan'ın konumuna düşer. Yapımcılığını Osman Sınav – Sinegraf’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav’ın yer aldığı, kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı dizi Sen Anlat Karadeniz 36.yeni bölüm fragman görüntüleri ve 35.son bölüm izleme linki star.com.tr haber sitemizde.

SEN ANLAT KARADENİZ 36.BÖLÜM FRAGMANI

Reytingleriyle de büyük dikkat çeken Sen Anlat Karadeniz 36.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri Atv'de yayına girmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.



SEN ANLAT KARADENİZ 35.BÖLÜM ÖZETİ

"Senin cehennemin burası!"



Sen Anlat Karadeniz 35.bölümünde bu hafta Kadınlar Vedat'ı kaçırırlar. Zafer naraları atarken karşılarına polis çıkması her şeyi değiştirir. Kadınlar bu işten nasıl sıyrılacaklar? Nefes Lezzetler'in kurulduğunu öğrenen Saniye, oğullarının karşısına dikilir. Analarıyla yüzleşen Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı'nın kapıları kapanır. Vedat'ı öldürmeye karar veren Mercan herkesten gizli harekete geçer. Boynundaki ilmekle Vedat, şimdi Mercan'ın konumuna düşer.

SEN ANLAT KARADENİZ 34.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asiye'nin planı ne?



Sen Anlat Karadeniz 34.son bölümünde Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler. Tüm çabalarına rağmen Nefes'in yıkılmadığını gören Vedat kolları sıvar. Vedat, Nefes'in işini bozunca altta kalmayan Asiye intikam planı yapar. Vedat hiç beklemediği bir anda kadınların saldırısına maruz kalır.

SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU



Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCU KADROSU



Ulaş Tuna Astepe

Tahir Kaleli



Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.