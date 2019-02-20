Sen Anlat Karadeniz 42.yeni bölüm fragmanı yayında mı? (Sen Anlat Karadeniz 41.son bölüm Atv izleme linki)

Sen Anlat Karadeniz dizisi 41.son bölümün ardından 42.yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyen sahneleriyle Atv’nin reyting birincisi Sen Anlat Karadeniz 41.son bölümünde Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir. Aşk tutku ve gerilimin bir arada yaşandığı Sen Anlat Karadeniz 42.yeni bölüm fragmanı ve 41.son bölüm detayları haberimizde.



SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜM ÖZETİ



"Ben oğlumla karımı galiba buldum..."



Sen Anlat Karadeniz 41.bölümünde bu hafta Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır. Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir. Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.

SEN ANLAT KARADENİZ 40.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Nefes nefese kaçış!

Sen Anlat Karadeniz 40. son bölümünde; Sokak serserileri tarafından kaçırılan Nefes adamları alt etmeyi başarırken, Tahir peşindeki polislerle yüz yüze gelmiştir. Vedat uyanıp Nefes'in kaçtığını öğrenince serumları söker atar. Nefes'in peşinden gidecek gücü olmayan Vedat, Fikret'i ikna etmek için bu defa acımasız bir yöntem deneyecektir. Tahir, Yiğit'in bıraktığı izlerin peşinde onlara adım adım yaklaşırken, Nefes oğlunun kucağına yığılır. Yiğit annesini kaybetme korkusuyla karşı karşıya gelmiştir.