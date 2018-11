Sen Anlat Karadeniz dizisi izle 33.bölüm yeni fragmanı | Sen Anlat Karadeniz son 32.bölüm Atv izleme linki

Sen Anlat Karadeniz yeni 33.bölüm fragmanı yayınlandı mı Sen Anlat Karadeniz son 32.bölüm izleme linki dizide neler yaşanıyor Sen Anlat Karadeniz dizi konusu nedir Sen Anlat Karadeniz oyuncuları kimler soruların yanıtlarını araştıran dizi izleyicileri için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Sen Anlat Karadeniz 32.son bölümde Fatih'in vurulması Saniye için bardağı taşıran son damla olur. Saniye tarafından evden kovulan Nefes duyduklarını sineye çekecek mi? Yoksa Nefes için gördüğü güzel düşten uyanma zamanı mı geldi? Vedat'ın Nazar'a yaptıklarını öğrenen Cemil hesap soruyor. Duygusal sahnelerin ağırlık olduğu Sen Anlat Karadeniz’in 28 Kasım’da yayınlanan son bölüm finaline Fatih’in Vedat’ın adamları tarafından vurulması damga vurmuştu. Yeni bölümde Kaleliler aldıkları haberle yıkılıyor. En mutlu günü kabusa dönen Nefes, zor da olsa evi terk ediyor. Ancak her iki fragmanda da Fatih'in akıbetiyle ilgili ise bir sahne yer almıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni 33.bölüm fragmanı ve son 32.bölüm izleme linki star.com.tr'de.

SEN ANLAT KARADENİZ 33.BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz dizisi 33.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ 32. BÖLÜM ÖZETİ

"Ay Işığında Uluyan Kurt ile Mavi Tüylü Geyik yepyeni bir maceraya başlayacak!"



Sen Anlat Karadeniz 32.yeni bölümünde; Fatih'in vurulması Saniye için bardağı taşıran son damla olur. Saniye tarafından evden kovulan Nefes duyduklarını sineye çekecek mi? Yoksa Nefes için gördüğü güzel düşten uyanma zamanı mı geldi? Vedat'ın Nazar'a yaptıklarını öğrenen Cemil hesap soruyor. Eline silahı alıp Vedat'ın karşısına çıkan Cemil, Vedat'ı öldürmeye kararlıdır. Nefes tarafından terk edilen Tahir ise, kendini Karadeniz'in insafına bırakır…

SEN ANLAT KARADENİZ 31.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

En mutlu gün!



Sen Anlat Karadeniz 31. bölümde bu hafta; Tahir Nefes'e yaşayamadığı mutlulukları yaşatmaya kararlıdır. Düğün hazırlıkları başlarken Nefes'in de Tahir'e bir sürprizi var. Fatih, Berrak'ın aşkıyla yanıp tutuşurken Murat kardeşinin yanındadır. Berrak'a açılması için Fatih'e yardım eden Murat, Nazar'a da derman olabilecek mi? Sevdiğinin dayak yediğini duyunca onu Vedat'ın elinden alabilecek mi? Nefes hep hayalini kurduğu gelinliği sonunda giyer. Tahir ve Nefes'in sevdası mutlu sona yaklaşmışken bu mutluluğa gölge mi düşecek?

SEN ANLAT KARADENİZ 32.BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Ulaş Tuna Astepe - Tahir Kaleli



Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.

İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu



24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

Mehmet Ali Nuroğlu - Vedat Sayar



35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa "niye yolumda duruyorsun" diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.

Sinan Tuzcu - Mustafa Kaleli



35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.

Öykü Gürman - Asiye Kaleli



29 yaşında. Mustafa'nın "Oy Asiyem" karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?



Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.



Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.