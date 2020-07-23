23 Temmuz 2020 Perşembe 14:08 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:08

Sen Çal Kapımı 3. bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Çarşamba günleri yayınlanan dizide; Serkan Bolat ile yaşadığı çekişmenin ardından kendisini bir anda nişan organizasyonunun içerisinde bulan Eda Yıldız, üzerindeki baskı dolayısıyla daha fazla dayanamayarak ortamı terk etmiştir. Bunun üzerine Serkan Bolat ise Eda'nın yanına giderek destek olmaya çalışmıştır. Peki, Sen Çal Kapımı 3. Bölüm fragmanında sahte hikaye gerçeğe mi dönecek? Sen Çal Kapımı 3. bölüm ful izleme sayfası haberimizde yer alıyor. İşte, çarşamba akşamı yayınlanan Sen Çal Kapımı 3. bölüm ful izle!

FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Romantik Komedi türündeki dizi ilk bölümlerinden itibaren beğeni toplarken, Sen Çal Kapımı 3. bölümde yaşananlardan dolayı Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Sen Çal Kapımı 3. bölümde; Herkes Eda'nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat'lığından taviz verip Eda'nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda'nın kalbini mi kıracak? İşte Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

SEN ÇAL KAPIMI 3. BÖLÜM FUL İZLE

SEN ÇAL KAPIMI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızdaki link üzerinden izlenebilecek.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor… Bu haber elbette sosyeteye bomba gibi düşüyor; herkes Eda'nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor. Serkan'ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir sinsilik peşinde… Herkes Eda'nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat'lığından taviz verip Eda'nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda'nın kalbini mi kıracak?

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

HANDE ERÇEL, KEREM BÜRSİN, NESLİHAN YELDAN, BİGE ÖNAL, EVRİM DOĞAN, İSMAİL EGE ŞAŞMAZ, ANIL İLTER, MELİSA DÖNGEL, ÇAĞRI ÇITANAK, ELÇİN AFACAN, SİTARE AKBAŞ, BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU, ALİCAN AYTEKİN, SARP BOZKURT, DORUKHAN KENGER, AHMET MARK SOMERS, İLKYAZ ARSLAN