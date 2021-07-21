21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:43 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:43

Sen Çal Kapımı bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin hayranları yeni bölümü dört gözle beklerken, Sen Çal Kapımı 46. yeni bölümden beklenen fragman geldi. Yayınlanan fragmanda Aydan, Serkan'ın Kemal'in oğlu olduğu gerçeğini ikisine birden söylemeye hazırlanıyor. Peki Sen Çal Kapımı bu hafta neden yok? Sen Çal Kapımı 46. yeni bölüm ne zaman? İşte yeni bölüm tarihi ve heyecan uyandıran fragman.

SENÇAL KAPIMI BU HAFTA NEDEN YOK?

FOX Tv'de yayınlanan, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi Kurban Bayramı tatili sebebiyle yayınına 1 hafta ara verdi.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her hafta Çarşamba yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkan Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle 28 Temmuz Çarşamba akşamı FOX'ta.

SEN ÇAL KAPIMI 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eda her ne kadar Kiraz için birlikte yaşamayı kabul ettiğini söylese de aşka teslim olmak üzeredir. Her iki taraf da aile olmak için çabalarken başlarına hiç beklenmedik bir aksilik gelecektir. Ama bu durum onları daha sıkı bağlarla birbirine bağlayacaktır...

Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde. Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için zorlanıyor.

Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşka nasıl hayır diyebilir? Bu arada Ayfer ve Aydan, Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde. Ama işler kimsenin planladığı gibi gitmeyecek...