Senden Daha Güzel 14. bölüm (final) fragmanı yayınlandı. Başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı dizinin final bölümünde Efsun ve Emir, Gaziantep'te yeni bir hayata başlıyor. Peki Senden Daha Güzel ne zaman final yapacak? İşte Senden Daha Güzel 14. bölüm fragmanı ve final tarihi

SENDEN DAHA GÜZEL 14 . BÖLÜM FRAGMANI (FİNAL) | SENİNLE YENİ BİR HAYATA

Senden Daha Güzel, final bölümüyle 17 Eylül Cumartesi akşamı FOX TV'de.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Efsun'un Filiz tarafından vurulduktan sonra komaya girmesi üzerine Emir kendini suçlar. Kliniğin ise başı hiç beklenmeyen bir nedenden dolayı belaya girecektir.

Emir'in Efsun'un vuruluşundan sonra yaşadığı korku onu hiç beklemediği bir doğa hayatına iter.

Filiz tehdidi devam etmekte, Filiz'in yakalanamaması herkesi tetikte tutmaktadır.

Efsun komadayken Emir'in söyledikleri ise Efsun'u hayatını değiştirecek adımlar atmaya itecek, Emir'e ulaşmak için atılacağı bir maceranın başlangıcı olacaktır.