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Dizi

Senden Daha Güzel 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Senden Daha Güzel hangi gün oynuyor?

Senden Daha Güzel dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'nin romantik komedi türündeki yaz dizisi Senden Daha Güzel, ilk bölümüyle seyircinin beğenisini kazandı. Başrollerinde Cemre Baysel ve Burak Çelik'in yer aldığı dizide aynı hastanede çalışan 2 doktorun aşkı anlatılıyor. Peki Senden Daha Güzel hangi gün oynuyor? İşte detaylar...

12 Haziran 2022 Pazar 16:46 - Güncelleme:
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Senden Daha Güzel 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümünde Efsun, Kaan ile sınanacaktır. Peki Senden Daha Güzel hangi gün oynuyor? İşte Senden Daha Güzel 2. bölüm den 3. fragman ve yayın tarihi

SENDEN DAHA GÜZEL 2. BÖLÜM 3. FRAGMANI

SENDEN DAHA GÜZEL HANGİ GÜN OYNUYOR?

Başrollerinde Cemre Baysel ve Burak Çelik'in yer aldığı Senden Daha Güzel, her hafta Salı akşamı saat 20.00'da FOX TV'de.

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİNİN KONUSU

Dermatolog olarak çalışan Efsun, Gaziantep'te bir köyde babasıyla birlikte çiftlikte huzur içinde yaşamaktadır. Annesi küçük yaşta onu ve babasını terk ederek İstanbul'a taşınmış ve Türkiye'nin en önemli estetik cerrahlarından biri olmuştur.

Efsun'a 12 yaşından bu yana görüşmediği annesinden bir anda haber gelir. Annesi ölüm döşeğindedir ve onunla son bir kez görüşmek istemektedir. Şoförünü göndererek Efsun'u İstanbul'a davet eder. Annesini görmek için İstanbul'a giden Efsun büyük bir sürprizle karşılaşır.

İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar...

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