FOX TV'nin yeni yaz dizisi Senden Daha Güzel, 3. Bölümüyle izle ekrana geldi. Başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı Senden Daha Güzel dizisinin 3. bölümünde tahlil sonuçlarını sakladığı için ölümden dönen hasta yüzünden Emir kurula çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Peki yeni bölümde neler yaşandı? Senden Daha Güzel 3. Bölüm izle full izle (tek parça)

SENDEN DAHA GÜZEL 3. BÖLÜM İZLE FULL!

Senden Daha Güzel, her hafta Salı akşamı FOX TV'de...

SENDEN DAHA GÜZEL 3. BÖLÜM ÖZETİ

Senden Daha Güzel dizisinin 3. bölümünde; Cerrah olduğunun ortaya çıkmasından endişe duyan Efsun, Emir'in de ondan büyük bir sır sakladığından habersizdir.

Emir ve Kaya'nın Pervin'in ameliyatını herkesten gizli yapması ortalığı karıştırır.

Efsun, Emir'in klinik dışında ameliyat yaptığını kanıtlamanın peşine düşerken Serpil de Kaya'nın kendisini aldattığını düşünmeye başlar.

Öte yandan tahlil sonuçlarını sakladığı için ölümden dönen hasta yüzünden Emir kurula çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Olan bitenden kendini suçlu hisseden Efsun ise Emir'le arasında yaşanacakların henüz farkında değildir.

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU

İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar...