Senden Daha Güzel 4. Bölüm full izle! Senden Daha Güzel 4. Bölüm izle full HD tek parça

Senden Daha Güzel, 4. Bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı Senden Daha Güzel dizisinin 4. bölümünde Efsun, Emir'in başka bir hastanede Pervin'e yaptığı ameliyatı öğrenmesine ramak kalmıştır. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Efsun Emir'in başka hastanede ameliyat yaptığını kanıtlayabilecek mi? Senden Daha Güzel 4. Bölüm izle full HD tek parça!

SENDEN DAHA GÜZEL 4. BÖLÜM İZLE FULL!

Senden Daha Güzel, her hafta Salı akşamı FOX TV'de...

SENDEN DAHA GÜZEL 4. BÖLÜM ÖZETİ

Senden Daha Güzel dizisinin 4. bölümünde; Efsun, Emir'in başka bir hastanede Pervin'e yaptığı ameliyatı öğrenmesine ramak kalmıştır.

Emir ise bunu engellemek için elinden geleni yapar. Bu arada Efsun'a giderek daha yakın hisseder kendini.

Emir'in ölümden dönen hastası için yapılacak etik kurulu ise Efsun'u ikileme düşürecektir.

Emir'i zor durumda bırakmak istemeyen Efsun klinikte gerçek bir yönetici olmayı gerektiren bu kurulu toplayıp toplamamak arasında arada kalır.

Etik kurul meselesi hem kliniğin hem Emir ve Efsun'un ilişkisinde bir dönüm noktası olacaktır.

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU

İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar...