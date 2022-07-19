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Dizi

Senden Daha Güzel 6. Bölüm full izle! Senden Daha Güzel 6. Bölüm izle full HD tek parça!

Senden Daha Güzel 6. bölümüyle izleyici karşısına geçti. FOX TV'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Annesi Efsun'a Ali'yi yakın takibe almasını ister. Bu duruma şaşıran Efsun, Emir'i kıskandırmak için büyük bir fırsat yakalar. Emir ve Ali arasında neler yaşanacak? Senden Daha Güzel 6. Bölüm izleme linki full HD tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Senden Daha Güzel 6. Bölüm izle!

19 Temmuz 2022 Salı 19:58 - Güncelleme:
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Senden Daha Güzel, 6. Bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı Senden Daha Güzel dizisinin 6. bölümünde Emir; Ali ve Efsun arasındaki yakınlıktan rahatsız olur ve kıskançlık krizlerine girer. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Efsun Emir'in başka hastanede ameliyat yaptığını kanıtlayabilecek mi? Senden Daha Güzel 6. Bölüm izle full HD tek parça!

SENDEN DAHA GÜZEL 6. BÖLÜM İZLE FULL!

Senden Daha Güzel, her hafta Salı akşamı FOX TV'de...

SENDEN DAHA GÜZEL 6. BÖLÜM ÖZETİ

Senden Daha Güzel dizisinin 6. bölümünde; Ali Bıçakçı'nın klinikte çalışmaya başlaması Kaya ve Pervin arasında gerilime neden olur.

Emir ise Ali ve Efsun arasındaki yakınlıktan kıskançlık krizlerine girer. Bu durum yatırımcı ve kliniklerle görüşmesini hızlandıracaktır.

Bu sırada Efsun, Emir'in klinikte kalması için başka yöntemler bulmaya çalışır.

Kliniğe hasta olarak Emel Müftüoğlu'nun gelmesi işleri iyice karıştırır.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI

Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU

İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar...

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