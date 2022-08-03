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Dizi

Senden Daha Güzel 8. Bölüm izle full HD tek parça! Senden Daha Güzel 8. Bölüm full izle!

Senden Daha Güzel 8. bölümüyle izleyici karşısına geçti. FOX TV'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Efsun'un Pervin'in İstanbul'da ameliyat olduğunu öğrenmesi hem Emir'e hem de Pervin'e cephe almasına neden olur. Diğer yandan ikilinin yaşayacağı kaza, her şeyi değiştirecektir. Senden Daha Güzel 8. Bölüm izleme linki full HD tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Senden Daha Güzel 8. Bölüm izle!

3 Ağustos 2022 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
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Senden Daha Güzel, 8. Bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı Senden Daha Güzel dizisinin 8. bölümünde Emir ve Efsun'un ilginç bir vaka için gittikleri Adana'da ise onları aksiyonel bir macera beklemektedir. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Efsun Emir'in başka hastanede ameliyat yaptığını kanıtlayabilecek mi? Senden Daha Güzel 8. Bölüm izle full HD tek parça!

SENDEN DAHA GÜZEL 8. BÖLÜM İZLE FULL!

Senden Daha Güzel, her hafta Salı akşamı FOX TV'de...

SENDEN DAHA GÜZEL 8. BÖLÜM ÖZETİ

Senden Daha Güzel dizisinin 8. bölümünde; Emir klinikte kalmaya karar verir.

Efsun'un Pervin'in İstanbul'da ameliyat olduğunu öğrenmesi hem Emir'e hem de Pervin'e cephe almasına neden olur.

Emir ve Efsun'un ilginç bir vaka için gittikleri Adana'da ise onları aksiyonel bir macera beklemektedir.

FOX TV'de ekrana gelen Senden Daha Güzel dizisinde; Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik ve Merve Şen rol alıyor.

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU

İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar...

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