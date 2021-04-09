09 Nisan 2021 Cuma 23:58 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 23:58

Star Tv'nin sevilen dizisi Seni Çok Bekledim 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Seni Çok Bekledim'in son bölümünde Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Kadir ise gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. İkisinin arasındaki savaş devam ederken Ayliz Kadir'e hastalığını nasıl söyleyeceğini düşünmektedir.Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı Seni Çok Bekledim 11. bölümü Puhutv'den izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklamanız yeterli. Seni Çok Bekledim son bölüm full izle PuhuTv!

SENİ ÇOK BEKLEDİM 11. SON BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır.

Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir. İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler.

Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.

Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin yaptığı dizinin senaryosunu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yazıyor. Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar, Hande Oktan ve Selen Zeyneloğlu rol alıyor.

13. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünü paylaştığı ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim için final kararı alındı.

Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim dizisi beklenen izlenme oranlarına ulaşmadığı için final kararı verildi. Dizi 13. bölümle ekrana veda edecek.