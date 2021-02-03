03 Şubat 2021 Çarşamba 10:57 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:57

Seni Çok Bekledim 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diizinin hikayesinde Kadir'in kardeşi Erol, aslında Ayliz'in kayıp olan ikiz kardeşidir. Seni Çok Bekledim 2. bölüm fragmanında Ayliz ve Erol tanışacaktır. Erol gerçek ailesini öğrenecek mi? Seni Çok Bekledim dizisinde; hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana geliyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Seni Çok Bekledim 2. bölüm 2. fragmanı..

SENİ ÇOK BEKLEDİM 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI







Seni Çok Bekledim dizisinin 2. bölümünde sırlar yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Ayliz, nişanlısına bir başkasını sevdiğini söyleyecek. Nişanlısı Serkan ise "Senin kirli geçmişini öğrendiğinde de seni sevecek mi?" sorusunu sorar. Ayliz geçmişinde ne yaşadı? Seni Çok Bekledim 2. bölümde Cemal'in ilk bölümde yanına gittiği yaşlı adam kim? Skala Yapım ve DNZ Film imzalı dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleniyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

1992 Erzincan Depremi...Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir.

Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi...

O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

Kadir, Ayliz ile babasının ona verdiği yüzük sayesinde tanışır. Bunun bir tevafuk olduğuna inanan Kadir, Ayliz'den yüzüğü bir başkasına vermesini ister. Yüzüğün geri geleceğine inanan Kadir, Ayliz'e hikayesini anlattığı yüzüğün elbet bir gün ona ya da kendisine geri döneceğini söyler. Ayliz içten içe, düğününe günler kala bile bir mucize olup yüzüğün kendisine dönmesini beklemektedir.

Dizide Cemal, Erol'un gerçek babasıdır fakat Erol bunu bilmiyordur. Öte yandan Erol ve Ayliz ikiz kardeştir.

İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz’in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?