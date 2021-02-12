Seni Çok Bekledim 3. bölüm izle! Seni Çok Bekledim 3. bölüm izle Puhutv!

12 Şubat 2021 Cuma 23:56 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 23:56

Star Tv'de yayınlanmaya başlayan yeni dizi Seni Çok Bekledim 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Seni Çok Bekledim 3. bölümde Annesiyle Kadir'in evinde karşılaşan Ayliz, Kadir'in kendisinden uzak durmasını ister. Kadir pes eder. Ayliz'i inandırmaya artık gücü kalmamıştır. Ayliz ve Kadir, birbirlerinden vazgeçecekler mi? Seni Çok Bekledim 3. bölümü izlemek için haberimizdeki Puhutv veya Star Tv bağlantılarına tıklayabilirsiniz.

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı Seni Çok Bekledim 3. bölümüyle 12 Şubat Cuma saat 20.00'de Star'da ekrana geldi. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı dizi, Kadir ve aşka inanmayan Ayliz'in aşkını ve aile çıkmazını konu alıyor. Seni Çok Bekledim 3. bölümü full izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 3. BÖLÜM FULL İZLE

Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un yaptığı dizinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu yazıyor. Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 3. BÖLÜM KONUSU

Annesiyle Kadir'in evinde karşılaşan Ayliz, Kadir'in açıklamalarını dinlemez ve kendisinden uzak durmasını ister. Kadir pes eder. Ayliz'i inandırmaya artık gücü kalmamıştır.

Fakat Ayliz kısa sürede Kadir'e olan duygularının bastırılamayacak kadar güçlü olduğunu fark eder. Ancak yaşananlardan sonra Kadir'i ikna etmek kolay olmayacaktır.

Öte yandan Erol ve Selahattin tekrar karşılaşır ve büyük bir kavga ederler. Bu kavga Selahattin'in ailesiyle evden ayrılmasına ve büyük bir trajedinin yaşanmasına neden olacaktır.

Selahattin'in karısı Zahide, Erol'un evini temizlemeye gider. Tam üstünü değiştirdiği sırada Erol'u gören kadın, panikle aşağı düşer. Zahide ölecek mi?

Sosyal medyada da gündeme gelen dizi, Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını konu alıyor.