Seni Çok Bekledim 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Kadir bıçaklanıyor...

17 Şubat 2021 Çarşamba 14:02 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:02

Seni Çok Bekledim 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Star Tv'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim 4. Bölümüyle Cuma akşamı Star Tv ekranlarında olacak. Henüz 3 bölüm yayınlanmasına rağmen geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanan dizide olaylar sarpasarıyor. Kadir, . Selahattin'in karısı Zahide'nin ölümü hakkında şüphelenir ve olayı araştırmaya başlar. Cemal ise Erol'u korumak için olayın üstünü örtmeye çalışır. Sonunda yine olan Kadir'e olacaktır. İşte Seni Çok Bekledim 4. Bölüm 2. Fragmanı ve son bölmde yaşananlar...

SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. BÖLÜM 1. FRAGMAN





SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI





Selahattin'in karısı Zahide, Erol'un evini temizlemeye gider. Tam üstünü değiştirdiği sırada Erol'u gören Zahide, panikle kaçarken aşağı düşer ve ölür. . Erol'un babası konuyu örtbas etmek isterken Selahattin Erol'dan şüphelenip bıçakla üzerine yürür. Tam o sırada araya giren Kadir bıçaklanır.

İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı Seni Çok Bekledim 4. bölümüyle 19 Şubat Cuma saat 20.00'de Star'da ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un yaptığı dizinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu yazıyor. Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.