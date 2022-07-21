Seni Kalbime Sakladım 4. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT1'de yayınlanan dizinin başrollerinde Ekin Mert Daymaz ve Sevda Erginci yer alıyor. Dizinin yeni bölümünde Yusuf Abdullah'ın yaşadığı talihsiz bir an ise herkese büyük korku yaşatacaktır. Peki yeni bölümde neler olacak? Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde yer alıyor. Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm full izle!

SENI KALBIME SAKLADIM 4.BÖLÜM İZLE

TRT1'de yayınlanan dizide aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile 'yekparmak vale' olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.

SENI KALBIME SAKLADIM 4.BÖLÜM FULL İZLE

Seni Kalbime Sakladım yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de TRT 1'de!

SENI KALBIME SAKLADIM 4.BÖLÜM ÖZETI

Seni Kalbime Sakladım 4. bölümde Civanmert'in vale olduğunu hatırlayan Mete, onunla Zeynep arasında sorunlara yol açar.

Zeynep bu sorunları halletmeye çalışırken, Pamir ise Zeynep'in yokluğunda şirkette yaşanan bir krizi çözmek için kolları sıvar.

Öte yandan Reyhan, öğrendiği bilgiyle Civanmert ve Zeynep arasında olanları anlamaya bir adım daha yaklaşır.

Mete ve Civanmert'in yüzleşmesi çok sert geçer. Sonrasında yaşananlar Civanmert'i ipleri koparma aşamasında getirir.

Yusuf Abdullah'ın yaşadığı talihsiz bir an ise herkese büyük korku yaşatacaktır.

SENI KALBIME SAKLADIM OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Sevda Erginci - Zeynep Gören

Ekin Mert Daymaz - Civanmert Korkmaz

Gökçe Akyıldız - Deren Tokgöz

Mehtap Bayri - Türkan Korkmaz

Elçin Afacan - Reyhan Korkmaz

Evren Duyal - Firuze/Firu

Osman Alkaş - Yusuf Abdullah Gören

Gülseren Gürtunca - Adalet Gören

Tarık Ündüz - Canberk

Berke Üsdiken - Güven

Ali Öner - Mete

Emre Taşkıran - Pamir

Derda Yasin Yanal - Olcay

Sibel Aytan - Suzan/Suzi