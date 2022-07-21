Seni Kalbime Sakladım 4. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT1'de yayınlanan dizinin başrollerinde Ekin Mert Daymaz ve Sevda Erginci yer alıyor. Dizinin yeni bölümünde Yusuf Abdullah'ın yaşadığı talihsiz bir an ise herkese büyük korku yaşatacaktır. Peki yeni bölümde neler olacak? Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde yer alıyor. Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm full izle!
SENI KALBIME SAKLADIM 4.BÖLÜM İZLETRT1'de yayınlanan dizide aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile 'yekparmak vale' olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.
SENI KALBIME SAKLADIM 4.BÖLÜM FULL İZLESeni Kalbime Sakladım yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de TRT 1'de!
SENI KALBIME SAKLADIM 4.BÖLÜM ÖZETI
Seni Kalbime Sakladım 4. bölümde Civanmert'in vale olduğunu hatırlayan Mete, onunla Zeynep arasında sorunlara yol açar.
Zeynep bu sorunları halletmeye çalışırken, Pamir ise Zeynep'in yokluğunda şirkette yaşanan bir krizi çözmek için kolları sıvar.
Öte yandan Reyhan, öğrendiği bilgiyle Civanmert ve Zeynep arasında olanları anlamaya bir adım daha yaklaşır.
Mete ve Civanmert'in yüzleşmesi çok sert geçer. Sonrasında yaşananlar Civanmert'i ipleri koparma aşamasında getirir.
Yusuf Abdullah'ın yaşadığı talihsiz bir an ise herkese büyük korku yaşatacaktır.
SENI KALBIME SAKLADIM OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER
Sevda Erginci - Zeynep Gören
Ekin Mert Daymaz - Civanmert Korkmaz
Gökçe Akyıldız - Deren Tokgöz
Mehtap Bayri - Türkan Korkmaz
Elçin Afacan - Reyhan Korkmaz
Evren Duyal - Firuze/Firu
Osman Alkaş - Yusuf Abdullah Gören
Gülseren Gürtunca - Adalet Gören
Tarık Ündüz - Canberk
Berke Üsdiken - Güven
Ali Öner - Mete
Emre Taşkıran - Pamir
Derda Yasin Yanal - Olcay
Sibel Aytan - Suzan/Suzi